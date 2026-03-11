«Банк на колесах»: Ощадбанк тестує новий формат обслуговування
Ощадбанк запускає мобільне відділення — спеціально обладнаний «банк на колесах». Першим регіоном, де запрацює такий формат обслуговування, стала Чернівецька область.
Про це повідомила пресслужба банку.
Раніше мобільні відділення Ощадбанку працювали переважно у прифронтових областях, де банківську інфраструктуру було зруйновано або обмежено через війну. Тепер банк застосовує цей досвід, щоб розширити доступ до фінансових послуг і в інших областях.
Чому пілот стартує на Буковині
Чернівецьку область обрали для пілотного проєкту через значну частку віддалених і гірських населених пунктів, де людям далеко і складно дістатись до банківського відділення.
«Мобільний формат обслуговування допоможе забезпечити регулярну присутність банківських сервісів там, де їх сьогодні бракує», — кажуть у фінустанові.
Які послуги надаватиме мобільне відділення
«Мобільне відділення — це повноцінний автономний офіс. Ми адаптуємо досвід роботи у прифронтових регіонах, щоб розширити доступ до банківських послуг у громадах, де наразі немає стаціонарної банківської інфраструктури. Разом із громадами ми аналізуватимемо попит на мобільний банківський сервіс, щоб максимально відповідати потребам наших клієнтів», — зазначив Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.
Відділення «на колесах» оснащено супутниковим зв’язком та автономним живленням. Воно має броньований захист.
У мобільному відділенні клієнти зможуть:
- відкрити банківський рахунок;
- оформити депозит;
- перевипустити платіжну картку;
- отримати соціальні виплати або пенсію;
- здійснити грошові перекази;
- оплатити комунальні та інші послуги.
Поділитися новиною
Також за темою
5 причин, чому готівка актуальна навіть в епоху цифрового розвитку
Укрпошта дала пояснення щодо скандального контракту з пакувальниками
День фінансів: Україна створює власний ШІ, зростання цін на пальне
«Банк на колесах»: Ощадбанк тестує новий формат обслуговування
Зарплати, вакансії та попит: як змінився ринок праці з довоєнного січня 2022
Фонд гарантування завершив ліквідацію банку «Конкорд»