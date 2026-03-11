«Банк на колесах»: Ощадбанк тестує новий формат обслуговування Сьогодні 17:17

У віддалених селах з’явиться «банк на колесах», www.oschadbank.ua

Ощадбанк запускає мобільне відділення — спеціально обладнаний «банк на колесах». Першим регіоном, де запрацює такий формат обслуговування, стала Чернівецька область.

Про це повідомила пресслужба банку.

Раніше мобільні відділення Ощадбанку працювали переважно у прифронтових областях, де банківську інфраструктуру було зруйновано або обмежено через війну. Тепер банк застосовує цей досвід, щоб розширити доступ до фінансових послуг і в інших областях.

Чому пілот стартує на Буковині

Чернівецьку область обрали для пілотного проєкту через значну частку віддалених і гірських населених пунктів, де людям далеко і складно дістатись до банківського відділення.

«Мобільний формат обслуговування допоможе забезпечити регулярну присутність банківських сервісів там, де їх сьогодні бракує», — кажуть у фінустанові.

Які послуги надаватиме мобільне відділення

«Мобільне відділення — це повноцінний автономний офіс. Ми адаптуємо досвід роботи у прифронтових регіонах, щоб розширити доступ до банківських послуг у громадах, де наразі немає стаціонарної банківської інфраструктури. Разом із громадами ми аналізуватимемо попит на мобільний банківський сервіс, щоб максимально відповідати потребам наших клієнтів», — зазначив Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.

Відділення «на колесах» оснащено супутниковим зв’язком та автономним живленням. Воно має броньований захист.

У мобільному відділенні клієнти зможуть:

відкрити банківський рахунок;

оформити депозит;

перевипустити платіжну картку;

отримати соціальні виплати або пенсію;

здійснити грошові перекази;

оплатити комунальні та інші послуги.

