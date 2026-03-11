Президент закликав партнерів у ЄС не мовчати про затримання українських інкасаторів та вилучення готівки Сьогодні 11:46

Зеленський закликав партнерів не мовчати про затримання українських інкасаторів та вилучення готівки. Київ вважає дії угорських силовиків неправомірними.

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських партнерів чітко реагувати на ситуацію із затриманням українських інкасаторів в Угорщині та не замовчувати дії угорських спецслужб. Про це Глава держави заявив журналістам.

Деталі

За словами Зеленського, українська сторона вже обговорювала цю ситуацію з партнерами, і Київ очікує більш відкритої позиції від європейських країн.

«Я вчора говорив з багатьма нашими партнерами щодо цієї ситуації. І ще раз повторюю вам офіційно, публічно те, що говорив багатьом нашим друзям: від Європи сьогодні потрібно одне — не мовчати», — заявив Президент.

Він наголосив, що Україна розраховує на підтримку партнерів у цьому питанні та на принципову позицію щодо подібних дій.

Глава держави підкреслив, що Київ продовжує комунікацію з міжнародними партнерами та очікує реакції на інцидент, пов’язаний із затриманням українських інкасаторів та вилученням готівки, що перевозилася з Австрії до України.

Українська влада раніше заявляла, що транспортування валютних цінностей здійснювалося з дотриманням міжнародного права та митних правил Європейського Союзу, а дії угорських правоохоронців називає неправомірними.

Що відомо про справу

У ніч на 6 березня «Ощадбанк» заявив про викрадення в Угорщині своїх співробітників, а також двох автомобілів інкасаторської служби та цінностей.

«Вантаж був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень та чинних Європейських митних процедур. Обсяг цінностей, які знаходились у викрадених автівках, становив 40 млн дол. США, 35 млн євро, 9 кг золота.

«Ощадбанк» вимагає негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України", — заявили у фінустанові.

Міністр будівництва та транспорту Угорщини фактично заявив, що рейд на грошову партію до України був невипадковим.Про це заявив угорський міністр будівництва та транспорту Янош Лазар, повідомляє Про це заявив угорський міністр будівництва та транспорту Янош Лазар, повідомляє Telex

З його слів, цей крок було зроблено через блокування нафтопроводу, і що вони не повернуть українцям вилучене золото, долари та євро, доки не відновиться потік нафти.

УНН

