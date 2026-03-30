Спад ВВП України нівелював 66% зростання 2025 року Сьогодні 08:00 — Казна та Політика

Економіка України на початку року залишається складною. За оцінками Мінекономіки, у січні-лютому ВВП скоротився на 1,2%.

Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболєв.

За результатами 2025 року економіка продемонструвала зростання на 1,8%, а інфляція становила 8%.

нівелював близько 66% торішнього приросту ВВП. За підрахунками ЕП, спад у перші два місяці 2026 року фактично

Причини

Серед причин погіршення ситуації міністр назвав посилення російських атак, нетипово холодну погоду та енергетичні обмеження, які змушували частину підприємств призупиняти роботу.

Галузі

Найбільше негативний вплив відчули галузі постачання електроенергії, добувна промисловість, металургія та транспорт.

Зі слів Соболєва, частина цих чинників має тимчасовий характер. Попри загальний спад, окремі сектори демонстрували позитивну динаміку: у січні внутрішня торгівля зросла на 13%, будівництво — на 3%, також збільшувалися показники переробної промисловості.

Крім того, за даними НБУ, у лютому індекс ділових настроїв підвищився до 45,9 порівняно з 41 у січні, а експорт товарів зріс на 1,7% у січні та ще на 3,6% у лютому.

Прогнози

У Мінекономіки прогнозують, що економічна активність почне відновлюватися разом з потеплінням і поліпшенням ситуації в енергетичному секторі.

Як ми раніше писали , в макропрогнозі компанії Dragon Capital, згідно з базовим сценарієм, активні бойові дії триватимуть у 2026−2027 роках, включаючи атаки на критичну інфраструктуру, пригнічуючи економічне зростання. Однак високі обсяги зовнішньої підтримки підтримуватимуть економіку та посилять військову спроможність України, зокрема через нарощування виробництва внутрішнього ОПК.

У компанії очікують сповільнення економічної активності у базовому сценарії триваючої війни через негативні наслідки руйнувань критичної інфраструктури і вичерпання дії факторів, які підтримували економічне зростання в минулі роки.

За оновленим прогнозом компанії, темпи зростання реального ВВП у 2026 р. сповільняться до 1,5% р/р, що трохи вище, ніж попередній прогноз 1,0%, завдяки збільшенню фінансування ОПК, та до 0,5% у 2027 р., з 1,8% у 2025 р.

