0 800 307 555
На соцвиплати у першому кварталі спрямували 106 мільярдів гривень: куди використали кошти

Казна та Політика
Видатки на соціальну підтримку та соціальний захист у держбюджеті-2026 є другими за величиною після обсягів видатків на безпеку та оборону.
Видатки на соціальну підтримку та соціальний захист у держбюджеті-2026 є другими за величиною після обсягів видатків на безпеку та оборону.
У першому кварталі 2026 року Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності спрямувало на соціальні видатки 106 млрд гривень.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Куди спрямували кошти

Кошти було використано на такі напрями:
  • 60,3 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;
  • 22,2 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема для підтримки майже 1,1 млн внутрішньо переміщених осіб та 216 тис. малозабезпечених сімей;
  • 14 млрд грн — для надання пільг і житлових субсидій громадянам (отримали понад 2,8 млн домогосподарств);
  • 8,5 млрд грн — на соціальний захист дітей та сімей (виплата соціальних допомог майже 600,5 тис. отримувачам);
  • 1 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.
Мінфін спрямував 106 мільярдів на соцвиплати
Мінфін спрямував 106 мільярдів на соцвиплати, Інфографіка: Міністерство фінансів
Видатки на соціальну підтримку та соціальний захист у держбюджеті-2026 є другими за величиною після обсягів видатків на безпеку та оборону.
Нагадаємо, у 2025 році на соціальні виплати та пенсійні зобов’язання, які забезпечує Мінсоцполітики, з держбюджету було спрямовано 406,4 млрд гривень.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що станом на 1 квітня 2026 року в Україні налічується 10,1 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсії наразі становить 7 236,49 грн. Найбільш масовою категорією стали отримувачі пенсій у діапазоні від 5 001 до 10 000 грн — їхня частка за рік збільшилася з 28,92% до 36,46%.
За матеріалами:
Finance.ua
