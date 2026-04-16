На соцвиплати у першому кварталі спрямували 106 мільярдів гривень: куди використали кошти
Куди спрямували кошти
- 60,3 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;
- 22,2 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема для підтримки майже 1,1 млн внутрішньо переміщених осіб та 216 тис. малозабезпечених сімей;
- 14 млрд грн — для надання пільг і житлових субсидій громадянам (отримали понад 2,8 млн домогосподарств);
- 8,5 млрд грн — на соціальний захист дітей та сімей (виплата соціальних допомог майже 600,5 тис. отримувачам);
- 1 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.
