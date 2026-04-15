Кожен четвертий пенсіонер в Україні отримує менше 4000 грн на місяць (інфографіка)

Пенсіонерів, що працюють, зараз 2,8 млн осіб і середня пенсія в них складає 7 904,38 грн.
Структура виплат за видами пенсій
Переважна більшість громадян отримують виплати за віком. Загальний розподіл виглядає так:
за віком — 72,50%;
по інвалідності — 14,86%;
у разі втрати годувальника — 7,04%;
за вислугу років — 5,05%;
соціальні пенсії — 0,51%;
довічне утримання суддів — 0,04%.
Структура виплат за розмірами
Зокрема, за рік частка пенсіонерів із виплатами понад 10 000 грн зросла з 14,51% до 18,55%.
Найбільш масовою категорією стали отримувачі пенсій у діапазоні від 5 001 до 10 000 грн — їхня частка за рік збільшилася з 28,92% до 36,46%.
Кількість осіб, які отримують мінімальні виплати до 3 000 грн наразі становить 3,43%.
Пенсію від 3 000 до 4 000грн отримує 24,23% станом на 1 квітня проти 32,33% на цю ж дату минулого року.
Від 4 000 до 5 000 грн отримують виплати 17,33% пенсіонерів.
