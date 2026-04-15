Кожен четвертий пенсіонер в Україні отримує менше 4000 грн на місяць (інфографіка) Сьогодні 14:06 — Особисті фінанси

Станом на 1 квітня 2026 року в Україні налічується 10,1 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсії наразі становить 7 236,49 грн.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

Розподіл чисельності пенсіонерів, Інфографіка: www.pfu.gov.ua

Пенсіонерів, що працюють, зараз 2,8 млн осіб і середня пенсія в них складає 7 904,38 грн.

Структура виплат за видами пенсій

Переважна більшість громадян отримують виплати за віком. Загальний розподіл виглядає так:

за віком — 72,50%;

по інвалідності — 14,86%;

у разі втрати годувальника — 7,04%;

за вислугу років — 5,05%;

соціальні пенсії — 0,51%;

довічне утримання суддів — 0,04%.

Структура виплат за розмірами

Зокрема, за рік частка пенсіонерів із виплатами понад 10 000 грн зросла з 14,51% до 18,55%.

Найбільш масовою категорією стали отримувачі пенсій у діапазоні від 5 001 до 10 000 грн — їхня частка за рік збільшилася з 28,92% до 36,46%.

Кількість осіб, які отримують мінімальні виплати до 3 000 грн наразі становить 3,43%.

Пенсію від 3 000 до 4 000 грн отримує 24,23% станом на 1 квітня проти 32,33% на цю ж дату минулого року.

Від 4 000 до 5 000 грн отримують виплати 17,33% пенсіонерів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що страховий стаж враховується тільки за умови сплати страхових внесків. Тому важливо перевіряти, чи роботодавець платить відповідні внески, а також з'ясувати, чи вся інформація про трудові відносини оцифрована і наявна в Реєстрі застрахованих осіб.

