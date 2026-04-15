0 800 307 555
укр
0 800 307 555
42 тисячі киян отримають виплати до річниці аварії на ЧАЕС

Особисті фінанси
16
Якщо киянин одночасно належить до кількох категорій, йому нарахують одну виплату у найбільшому розмірі
Якщо киянин одночасно належить до кількох категорій, йому нарахують одну виплату у найбільшому розмірі
Із нагоди 40-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції у Києві виплатять одноразову адресну матеріальну допомогу 42 тисячам мешканців, які постраждали внаслідок катастрофи.
Про це повідомили в Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА.

Хто отримає допомогу

Виплати передбачені для соціально незахищених киян, а також внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку та фактично проживають у столиці.

Розміри виплат

Одноразову допомогу в розмірі 2 500 грн отримають:
  • особи з інвалідністю І групи, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою (категорія 1 постраждалих).
У розмірі 1 500 грн:
  • діти з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою;
  • діти-сироти, які втратили обох батьків внаслідок катастрофи;
  • діти, які втратили одного з батьків внаслідок катастрофи;
  • особи з інвалідністю ІІ та ІІІ груп, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою (категорія 1 постраждалих).
У розмірі 1 200 грн:
  • особи, які належать до категорії 2 постраждалих від Чорнобильської катастрофи.
У розмірі 1 000 грн:
  • дружини або чоловіки померлих учасників ліквідації наслідків аварії.
Якщо киянин одночасно належить до кількох категорій, йому нарахують одну виплату у найбільшому розмірі.
За матеріалами:
Finance.ua
ВиплатиСоцвиплатиКиїв
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems