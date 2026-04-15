42 тисячі киян отримають виплати до річниці аварії на ЧАЕС

Із нагоди 40-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції у Києві виплатять одноразову адресну матеріальну допомогу 42 тисячам мешканців, які постраждали внаслідок катастрофи.

Про це повідомили в Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА.

Хто отримає допомогу

Виплати передбачені для соціально незахищених киян, а також внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку та фактично проживають у столиці.

Розміри виплат

Одноразову допомогу в розмірі 2 500 грн отримають:

особи з інвалідністю І групи, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою (категорія 1 постраждалих).

У розмірі 1 500 грн:

діти з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою;

діти-сироти, які втратили обох батьків внаслідок катастрофи;

діти, які втратили одного з батьків внаслідок катастрофи;

особи з інвалідністю ІІ та ІІІ груп, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою (категорія 1 постраждалих).

У розмірі 1 200 грн:

особи, які належать до категорії 2 постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

У розмірі 1 000 грн:

дружини або чоловіки померлих учасників ліквідації наслідків аварії.

Якщо киянин одночасно належить до кількох категорій, йому нарахують одну виплату у найбільшому розмірі.

