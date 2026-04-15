0 800 307 555
укр
Місце для вашої реклами

Оренда «з'їдає» до 90% доходу: у яких містах України найгірша ситуація

Особисті фінанси
92
Оренда житла
Вартість оренди житла в Україні суттєво відрізняється залежно від міста і часто займає значну частину доходів. Спільне дослідження маркетплейсу нерухомості Dim.Ria та сайту пошуку роботи robota.ua показало, де орендувати житло найбільш витратно для бюджету.
Аналітики порівняли середні зарплати за вакансіями станом на березень 2026 року та середню вартість оренди однокімнатних квартир.

Де найдорожча і найдешевша оренда

Найвищі ціни на оренду традиційно зафіксовані у великих містах і західних регіонах:
  • Київ — у середньому 23 000 грн на місяць;
  • Ужгород — 20 500 грн;
  • Львів — 16 500 грн;
  • Івано-Франківськ — 16 400 грн;
  • Черкаси — 16 000 грн.
Водночас найнижчі ціни спостерігаються у прифронтових обласних центрах:
  • Харків — 4 900 грн;
  • Чернігів — 5 000 грн;
  • Запоріжжя та Миколаїв — по 6 000 грн.

Скільки доходу йде на оренду житла

У межах дослідження проаналізували 10 найпоширеніших професій, серед яких водії, менеджери з продажу, бухгалтери, продавці та інші.
Наприклад, водій у Києві із зарплатою 45 тис. грн витрачає на оренду 51% доходу. У Харкові при зарплаті 37,5 тис. грн ця частка становить лише 13%. В інших великих містах витрати вищі: в Одесі — 29%, у Дніпрі — 37%, у Львові — 44%.
Схожа ситуація і з менеджерами з продажу. У столиці при доході 40 тис. грн на житло йде 57%. У Харкові — 14% від зарплати у 35 тис. грн. В Одесі, Дніпрі та Львові цей показник становить 31%, 40% і 47% відповідно.

Де найвигідніше орендувати житло

Найкраще співвідношення вартості оренди до середніх з.п. зафіксовано у містах, розташованих ближче до зони бойових дій:
  • Харків — 19% доходу;
  • Чернігів — 22%;
  • Запоріжжя — 27%;
  • Миколаїв — 27%;
  • Суми — 36%.
Натомість найбільше навантаження на бюджет фіксується в Ужгороді — оренда там може «з'їдати» до 92% доходу.
У Києві на житло в середньому витрачають 72% зарплати, у Львові — 64%, у Дніпрі — 54%, в Одесі — 42%.
Дослідження показало, що різниця між містами залишається суттєвою: в одних оренда є відносно доступною, тоді як в інших вона фактично стає основною статтею витрат.
Раніше ми повідомляли, що інтерес до оренди на початку весни зростав, особливо динамічно у деяких центральних та наближених до фронту областях.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КвартираОренда житлаЖитлова нерухомістьЗарплатаСередня зарплатаВитратиДоходи
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems