Скільки коштує оренда житла в березні: огляд цін за областями Сьогодні 17:00 — Нерухомість

Найбільше падіння вартості оренди продемонструвала Сумська область

Найвища вартість оренди однокімнатної квартири у березні була в Києві та Закарпатській області — по 22 000 грн.

Про це свідчать дані аналітики Dim.ria

Найбільше зростання кількості пропозицій у сегменті оренди спостерігалося у Чернігівській (+32%), Кіровоградській (+23%), Черкаській (+21%) та Чернівецькій (+19%) областях. Помітне скорочення пропозиції відбулось у Запорізькій (-28%) та Житомирській (-11%) областях.

Ціни

У березні 2026-го Київ розділив першу позицію за середньою ціною на оренду із Закарпатською областю — 22 тис. грн/місяць за однокімнатну квартиру. При цьому в столиці ціна впала на 4%, а на Закарпатті, навпаки, зросла на 7%.

У столиці найдорожча оренда в Печерському районі — 22,5 тис. грн, найдешевша у Деснянському — 10 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Високі ціни на оренду також зберігаються в таких регіонах:

Івано-Франківська область — 17 600 грн (+7%);

Львівська область — 17 000 грн (+3%);

Волинська область — 15 400 грн (+3%);

Черкаська область — 15 000 грн (-6%).

Найбільший приріст у ціні зафіксовано в Чернігівській області — ціни підскочили на 40% (до 7 000 грн). Суттєво подорожчала оренда на Кіровоградщині (+29%, 11 000 грн), Тернопільщині (+17%, 12 000 грн) та Чернівеччині (+16%, 11 880 грн).

Найбільше падіння вартості оренди продемонструвала Сумська область, де ціни знизилися на 13% (7 000 грн). Також оренда подешевшала в Одеській (-5%, 10 500 грн), Полтавській (-4%, 11 000 грн) та Хмельницькій (-4%, 12 000 грн) областях.

Найнижчі ціни на оренду однокімнатних квартир зафіксовані у прифронтових областях:

Харківська область — 5 500 грн (попри зростання на 12%);

Миколаївська область — 6 000 грн (без змін);

Запорізька область — 6 000 грн (без змін).

У Дніпропетровській та Київській областях ціни залишилися на рівні лютого — 14 000 грн.

Попит

Інтерес до оренди на початку весни зростав, особливо динамічно у деяких центральних та наближених до фронту областях.

Найбільший ріст попиту — у Сумській (+36%), Черкаській (+34%), Чернігівській (+32%), Херсонській (+32%) та Полтавській (+31%) областях.

Зниження інтересу до оренди фіксувалось у Закарпатській (-7%) та Запорізькій (-5%) областях.

Найбільший розрив між кількістю пропозицій та кількістю шукачів у Запорізькій області: у середньому на 1 оголошення припадає 18 орендарів. У Києві — 3 орендарі на 1 оголошення.

