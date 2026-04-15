«Укрпошта» знизила тарифи на доставку документів Сьогодні 13:11 — Особисті фінанси

«Укрпошта» оновила послуги для пересилання документів і знизила тарифи. Нові продукти орієнтовані на державні установи, юристів, суди, нотаріусів та інших користувачів, яким важлива надійна доставка офіційних паперів.

Про це йдеться у повідомленні генерального директора компанії Ігора Смілянського.

Нові формати доставки документів

Компанія запровадила два окремі продукти залежно від потреб клієнтів.

Перший — «Укрпошта Документ» — передбачає доставку до відділення без перевірки вкладення. Вартість становить 55 грн по Україні. За потреби можна додатково замовити кур’єрську доставку до адреси.

Другий — «Лист з описом вкладення» — призначений для відправлень із перевіркою вмісту та врученням безпосередньо отримувачу за адресою. Вартість такої послуги знизили до 72 грн (було 126 грн).

Як змінилася тарифікація

Оновлено також підхід до формування вартості «Листа з описом вкладення». Тепер тариф складається з кількох компонентів:

базова оплата за вагу — від 48 грн;

оформлення опису вкладення — 24 грн онлайн або 48 грн у відділенні;

повідомлення про вручення: електронне — 24 грн; паперове — 48 грн.

У тариф уже включено страхування на суму до 500 грн і SMS-інформування. За додаткову плату 24 грн ліміт страхування можна збільшити до 5 тис. грн.

