«Укрпошта» знизила тарифи на доставку документів

«Укрпошта» оновила послуги для пересилання документів і знизила тарифи. Нові продукти орієнтовані на державні установи, юристів, суди, нотаріусів та інших користувачів, яким важлива надійна доставка офіційних паперів.
Про це йдеться у повідомленні генерального директора компанії Ігора Смілянського.
Нові формати доставки документів
Компанія запровадила два окремі продукти залежно від потреб клієнтів.
Перший — «Укрпошта Документ» — передбачає доставку до відділення без перевірки вкладення. Вартість становить 55 грн по Україні. За потреби можна додатково замовити кур’єрську доставку до адреси.