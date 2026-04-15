0 800 307 555
укр
«Укрпошта» знизила тарифи на доставку документів

Особисті фінанси
29
Конверт із документами
«Укрпошта» оновила послуги для пересилання документів і знизила тарифи. Нові продукти орієнтовані на державні установи, юристів, суди, нотаріусів та інших користувачів, яким важлива надійна доставка офіційних паперів.
Про це йдеться у повідомленні генерального директора компанії Ігора Смілянського.

Нові формати доставки документів

Компанія запровадила два окремі продукти залежно від потреб клієнтів.
Перший — «Укрпошта Документ» — передбачає доставку до відділення без перевірки вкладення. Вартість становить 55 грн по Україні. За потреби можна додатково замовити кур’єрську доставку до адреси.
Другий — «Лист з описом вкладення» — призначений для відправлень із перевіркою вмісту та врученням безпосередньо отримувачу за адресою. Вартість такої послуги знизили до 72 грн (було 126 грн).

Як змінилася тарифікація

Оновлено також підхід до формування вартості «Листа з описом вкладення». Тепер тариф складається з кількох компонентів:
  • базова оплата за вагу — від 48 грн;
  • оформлення опису вкладення — 24 грн онлайн або 48 грн у відділенні;
  • повідомлення про вручення: електронне — 24 грн; паперове — 48 грн.
У тариф уже включено страхування на суму до 500 грн і SMS-інформування. За додаткову плату 24 грн ліміт страхування можна збільшити до 5 тис. грн.
Раніше ми повідомяли, що «Укрпошта» запустила перші поштомати, а також розширила функціонал у застосунку для керування відправленнями.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
УкрпоштаПоштомат
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems