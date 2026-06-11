У Раді пропонують українцям безподаткові інвестиційні рахунки Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Інвестиції у фінансові інструменти серед українців залишаються малопоширеними

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15314, який передбачає запровадження особових інвестиційних рахунків для фізичних осіб — резидентів України.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, документ спрямований на підтримку національного інвестора та розвиток внутрішнього ринку капіталу.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає запровадження особових інвестиційних рахунків для фізичних осіб — резидентів України. Це спеціальний інструмент, який дозволяє громадянам інвестувати через інвестиційні фірми у цінні папери та інші фінансові інструменти в межах чітко визначених правил і з належним рівнем захисту.

Однією з ключових переваг є спеціальний податковий режим. Доходи, отримані від інвестування через такі рахунки (у тому числі від операцій із цінними паперами, дивіденди та проценти), не підлягатимуть оподаткуванню за умови довгострокового інвестування.

«Це створює стимул не для спекуляцій, а для стабільних і відповідальних інвестицій», — зазначає Гетманцев.

Законопроєкт також встановлює чіткі запобіжники: можливість відкриття лише одного такого рахунку, визначені умови його ведення, переходу між інвестиційними фірмами та дострокового закриття.

«Це мінімізує ризики зловживань і забезпечує прозорість для держави та захист для інвестора», — пояснив нардеп.

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Як сказано в пояснювальній записці до законопроєкту, особовий інвестиційний рахунок являтиме собою аналітичний рахунок у системі внутрішнього обліку інвестиційної фірми, на якому обліковуватимуться кошти фізичної особи та операції з ними.

Строк дії такого рахунку не обмежуватиметься. Водночас інвестор зможе поповнювати його в межах встановленого ліміту — 10 тис. євро на місяць за офіційним курсом НБУ.

Передбачені обмеження та запобіжники

Законопроєкт встановлює низку обмежень для запобігання можливим зловживанням.

Зокрема, фізична особа зможе відкрити лише один особовий інвестиційний рахунок. Також документ визначає порядок його ведення, умови переходу між інвестиційними фірмами та підстави для дострокового закриття.

Крім того, інвестиційні компанії будуть зобов’язані повідомляти податкові органи про відкриття та закриття таких рахунків, а також щорічно звітувати про операції клієнтів.

Навіщо запроваджують особові інвестиційні рахунки

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що більшість українців досі зберігають заощадження у готівці або на банківських депозитах, тоді як інвестиції у фінансові інструменти залишаються малопоширеними.

Автори ініціативи посилаються на міжнародний досвід США, Великої Британії, Канади, Японії, Австралії та інших країн, де індивідуальні інвестиційні рахунки стали важливим інструментом залучення приватного капіталу в економіку.

Очікується, що впровадження нового механізму сприятиме:

появі довгострокових фінансових ресурсів у фінансовій системі України;

залученню значного обсягу інвестицій у національні ринки капіталу;



стимулюванню довгострокової інвестиційної діяльності громадян — індивідуальних інвесторів;



збільшенню заощаджень громадян та зменшенню негативного впливу на них інфляційних процесів;



зменшенню маси заощаджень населення Україні у готівкової формі;



прозорості та покращенню податкової дисципліни підприємств, зацікавлених у доступі до довгострокових фінансових ресурсів на внутрішньому фондовому ринку;



підвищенню фінансової грамотності населення.



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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків презентувала законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо механізмів заохочення індивідуального інвестування та підтримки національних емітентів» щодо особових інвестиційних рахунків (ОІР).

Механізм роботи рахунку передбачає розміщення коштів строком на 5 років з інвестуванням у вітчизняні цінні папери. Якщо кошти перебувають на рахунку протягом усього періоду, отриманий прибуток не оподатковується. У разі дострокового зняття застосовуються стандартні правила оподаткування.

Ми також писали , що ОІР орієнтований не на спекулятивні чи екзотичні активи, а на підтримку економіки країни. Через такий рахунок дозволено інвестувати в:

акції та облігації приватних і державних компаній,

облігації місцевих позик,

державні цінні папери.

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