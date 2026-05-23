Як інвестувати за допомогою ШІ, діяти під час кризи, які активи обирати у 2026: головне з Invest Talk Summit Сьогодні 09:50

Чи можна інвестувати за допомогою ШІ, як зберегти і примножити капітал в умовах війни та невизначеності, а також у що краще вкладати гроші у 2026 році? На ці та інші питання експерти знайшли відповіді під час щорічної конференції Invest Talk Summit, яка відбулася в Києві.

Зазначимо, що цей захід постійно збирає чималу кількість гостей, які прагнуть дізнатися від спікерів актуальні інсайти та події у світі інвестування і на ринку загалом. Цей рік не став винятком: до Invest Talk Summit було залучено майже 20 спікерів, які виступили за більш ніж десятьма темами.

Звісно, інтерес до інвестування серед українців високий, та як діяти у позаштатній ситуації, коли існує ризик втрати коштів, особливо на фоні подій в Україні? За словами засновника компанії з інвестування та управління капіталом Advance Finance Alliance Юрія Пруса, попри повномасштабну війну в Україні, інвестувати варто саме зараз. На його думку, нинішня криза відкриває нові можливості: ринки звільняються, змінюються умови, і на світ з’являються нові компанії, які згодом можуть досягти значного успіху.

«Криза — завжди можливості, бо слабкі гравці йдуть, а нові з’являються. Наша компанія розуміє обставини та умови бізнесу, адже перебуває безпосередньо тут, в Україні», — зазначив фахівець.

Щодо позаштатної ситуації, то тут співвласник Advance Finance Alliance Василь Прус наголосив, що успішний бізнес має ґрунтуватися на три ключові складові: власника, команду та бізнес-модель.

Щодо власника, важливо розуміти, як бізнес функціонуватиме у разі непередбачуваних обставин, а також якою буде реакція власника на кризові ситуації. Тому ще на початку співпраці необхідно чітко усвідомлювати його бачення та підхід до ведення бізнесу.

Другий аспект, який виокремив спеціаліст, — це команда.

«У команди має бути досвід, експертиза в цій сфері. Команда має розуміти, хто та що робить і яким чином вони створюють цю точку успіху, з якою вони вийдуть на ринок», — сказав Прус.

Окремо він наголосив на ролі команди, яка повинна вміти ефективно реагувати, коли щось іде не за планом. Це особливо важливо в умовах ризику дефолту чи інших кризових ситуацій.

Щодо третьої складової — бізнес-моделі, ключовим є вміння перетворювати вкладені кошти на продукт або послугу, які справді потрібні людям. Лише якщо всі три складові працюватимуть комплексно, бізнес зможе існувати та приносити прибуток.

Не менш важливою темою, яку не могли оминути спікери, стала емоційна складова інвестування. Експерти одноголосно радять ніколи не вкладати гроші, керуючись емоціями. Інвестування потребує виваженого та раціонального підходу.

Зокрема, Василь Прус навів приклад кейсу, у якому клієнти ухвалили рішення про інвестування лише через рік після знайомства та детального аналізу можливостей співпраці.

«Нормально, коли людина ухвалює зважені рішення та уважно аналізує всі дані», — сказав Прус.

Водночас ухвалювати рішення, керуючись емоціями або під впливом аргументів на кшталт «інвестуйте зараз, бо пізніше буде пізно», є сумнівною практикою. За словами фахівця, емоційні інвестиційні рішення є небажаними, особливо коли йдеться про значні суми.

У цьому спікера під час дискусії про фондовий ринок підтримали його колеги: адвокат, ютубер, роздрібний інвестор — Тарас Гук, а також інвесторка, фінансова радниця, педагогиня, засновниця школи інвестицій «Invest school by Tetiana Borymska» та дитячого центру «CashFlow kids» — Тетяна Боримська.

Фахівці відзначили, що значну роль відіграють страх, жадібність та емоційна складова. Коли рішеннями керують емоції, інвестор може діяти необачно та імпульсивно, що є однією з найсерйозніших помилок у фінансових стратегіях.

Спікери наголосили, що критично важливо вміти робити дві речі: утримуватися від ухвалення рішень під впливом емоцій і не інвестувати, якщо ви не готові до можливих втрат до 50% вкладеного капіталу.

Як приклад, Боримська навела історію інвесторів, які протягом 2−3 років практично не змінювали свій портфель, але при цьому отримали 80−90% прибутку. Вони просто чекали, поки ринок відновиться після просадки, і уникали інвестицій, коли над ними брала гору емоційна реакція. На думку фінансової радниці, саме це і є суть довгострокової стратегії.

На фото (зліва-направо): Тарас Гук, Олена Савчук — модератор та Тетяна Боримська

Звісно, не обійшлося без «дуелей»: експерти зійшлися у протистоянні земля vs нерухомість.

Як зазначив СЕО та співзасновник «Твоє Коло», співвласник КУА «Профіт» Андрій Усенко, земля — це статичний актив, який за своєю цінністю давно перевершив класичні фінансові інструменти. Це обмежений ресурс, який неможливо штучно та швидко збільшити. Що стосується дохідності, земля вже конкурує з ОВДП, але при цьому має значно вищий потенціал для капіталізації.

Окремо спікери наголосили на різниці між прогнозованою та фактичною дохідністю. За словами Усенка, у випадку інвестицій у землю прогнозована дохідність за 2025 рік становила 15% у валюті, тоді як фактична — 24,8%. При цьому щорічний дохід за сертифікатом складає 15% у валюті плюс дивіденди, проте не варто забувати про податок на дивіденди, який нині становить 9+5%.

Що ж до нерухомості та її дохідності, то комерційний директор S1 REIT та амбасадор REIT-фондів в Україні Віктор Бойчук зазначив, що прогнозована дохідність за 2025 рік становила 8,2−10,4% у валюті, тоді як фактична дохідність склала 16,9%.

На фото (зліва-направо): Андрій Усенко, Тарас Козак — модератор та Віктор Бойчук

Важливо розуміти, що інвестори в землю та інвестори в нерухомість мають різні підходи та мотивацію. Зокрема, президент Інвестиційної Групи «Універ» Тарас Козак зазначив, що інвестор у землю орієнтується на довгострокову перспективу, розраховуючи насамперед на зростання капіталізації земельних активів.

Натомість інвестор у нерухомість, як правило, дотримується короткострокової стратегії, зацікавлений у швидкій здачі об’єкта в оренду та оперативному отриманні прибутку.

Тема землі була детальніше розкрита й в іншій дискусії, присвяченій земельним фондам та купівлі землі загалом. Адже наразі земля є одним із найстабільніших активів під час війни в Україні. Саме тому все більше інвесторів звертають увагу саме на цей сегмент.

Спікери наголосили: навіть у повномасштабній війні земля не лише зберігає свою вартість, а й продовжує дорожчати.

«Земля показала себе, як один із найперспективніших активів під час війни», — зазначив співзасновник «Першого земельного інвестиційного фонду», сервісу земельних інвестицій Zeminvest та маркету землі Доброзем Олександр Чорний.

До речі, Чорний підкреслив, що наразі вартість землі зростає швидше, аніж вартість оренди. З його слів, тих, хто бажає купити землю все більше, ніж тих, хто бажає її продати.

На фото (зліва-направо): Сергій Крамаренко, Роман Кушнір — модератор та Олександр Чорний

Як зазначив експерт із земельних інвестицій, інвестор Фонду «Ґрунтовно» та ZemliaUA Сергій Крамаренко, земля має дуже високу ліквідність та значно краще захищена порівняно з іншими інвестиційними продуктами, навіть в умовах війни.

Крім того, цей актив характеризується зрозумілою дохідністю з валютною прив’язкою та має великий потенціал для зростання.

Експерти також озвучили прогнози щодо вартості землі в центральній Україні за три роки. Так, Чорний оцінює її приблизно в 6 тис. доларів за 1 га.

Прогноз Сергія Крамаренка майже співпав із цією цифрою: він вважає, що у 2029 році вартість землі в центральній Україні становитиме близько 6,5 тис. доларів.

Не можна оминути й тему штучного інтелекту, який усе більше впроваджується у наше життя. Як зазначив підприємець, інвестор та керуючий активами з 18-річним досвідом, експерт із міжнародних фінансових ринків і WEB3 технологій Михайло Пацан, ШІ слід навчити правильно збирати інформацію, аналізувати її та надавати результати у зручній для користувача формі.

На фото: Михайло Пацан

Також, на думку Михайла Пацана, для збору та аналізу даних найкраще підходить інструмент Perplexity, який дозволяє швидко отримувати перевірену інформацію та факти для ухвалення інвестиційних рішень: «Він чудово аналізує дані та компанії, бо підключений та навчений саме під інвестиції. Має доступ до SEC (Комісія з цінних паперів та бірж. — Ред.) та до інших просторів, де можна зібрати інвестиційну інформацію. Дозволяє вам отримати всю актуальну базу даних».

Водночас, як зазначив Михайло Пацан, не слід використовувати ШІ виключно як інструмент на кшталт: «Збери мені аналітику та створи портфель», адже це може призвести до втрат коштів. Формування портфеля має залишатися відповідальністю інвестора, а на перший план виходить власне навчання та розвиток інвестиційних навичок.

Щодо розвитку, Пацан радить використовувати ШІ у режимі «навчання». У цьому випадку ШІ пояснює, які дії відбуваються, які показники варто аналізувати, і допомагає інвестору професійно зростати.

Інвестор також підкреслив, що ШІ ефективно допомагає у збалансуванні портфеля та пропорційному розподілі активів. Водночас важливо чітко визначити, що саме ШІ може робити, а що — ні. Слід вміти ним керувати, адже ШІ лише пришвидшує та масштабує той хаос, який ви йому передаєте на вході.

ШІ продовжує розвиватися, тож цілком можливо, що на Invest Talk Summit-2027 вже можемо побачити в ролі експерта якогось ШІ-агента. Те це поки, лише здогадки. В одному можна точно не мати сумнівів — наступна конференція буде не менш насиченою, а теми й рекомендації такими ж цікавими та корисними.

