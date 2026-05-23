Цифрові фінансові інструменти: що це та як ними безпечно користуватися

Як працюють цифрові фінансові інструменти
Сучасні цифрові фінансові інструменти, зокрема Apple Pay і Google Pay та віртуальні банківські картки, дозволяють оплачувати покупки й переказувати кошти телефоном або онлайн за кілька секунд. Водночас важливо пам’ятати про базові правила безпеки, щоб захистити свої кошти від шахрайства.
Про це розповіли фахівці «Фінкульту».

Як працюють Apple Pay та Google Pay

Сервіси Apple Pay і Google Pay дозволяють оплачувати покупки телефоном, смартгодинником або іншим гаджетом без використання фізичної банківської картки.
Серед основних переваг:
  • непотрібно носити пластикову картку;
  • дані картки не передаються продавцю;
  • оплата підтверджується Face ID, відбитком пальця або паролем.

Віртуальна картка

Це цифрова банківська картка без пластикового носія, яку можна використовувати для онлайн-розрахунків, покупок в інтернеті або окремих підписок.
Основні переваги:
  • швидке оформлення через банківський застосунок;
  • можливість встановлення лімітів;
  • менший ризик втрати або копіювання картки.

Як безпечно користуватися цифровими сервісами

Перевіряйте реквізити. Перед підтвердженням операції уважно звіряйте номер картки або IBAN отримувача, адже навіть одна помилка може призвести до переказу коштів іншій особі.
Не переходьте за підозрілими посиланнями. Зловмисники часто створюють підроблені сайти банків, служб доставки або «сторінки для оплати», які майже не відрізняються від справжніх.
Користуйтеся лише офіційними банківськими застосунками та перевіреними сервісами. Завантажуйте застосунки тільки з офіційних магазинів і регулярно їх оновлюйте.
Нікому не повідомляйте конфіденційні дані картки. PIN-код, CVV, паролі та SMS-коди підтвердження не повинні передаватися третім особам, оскільки працівники банку ніколи їх не запитують.
