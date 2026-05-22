Масштабувати бізнес на весь світ! Відверта розмова про гроші, цінності та стратегію на 2026 рік (відео)

Що буде з бізнесом та інвестиціями до 2030 року

Куди рухається український та світовий бізнес у 2026 році? У новому випуску на нашому YouTube-каналі за круглим столом зібралися лідери ринку, щоб без цензури обговорити реальні інструменти масштабування, інвестицій та технологій майбутнього.

Засновник TicketBOX Вадим Чернецький та фахівець з корпоративного врядування Роман Кузюк поділилися власним 20-річним досвідом управління масштабними проєктами у подкасті разом з президентом клубу InvestHub Олесем Вареником.

Експерти обговорили масштабування бізнесу, пошук партнерів, роль штучного інтелекту, майбутнє ринків до 2030 року, інвестиції, культуру різних країн та навіть вплив спорту на ефективність підприємця.

Однією з головних тем стала стратегія розвитку бізнесів на 2026 рік.

Вадим Чернецький розповів, що TicketBOX уже працює у семи країнах і планує подальше міжнародне розширення. «На 26-й рік конкретно у моєї компанії стоять дуже великі амбітні цілі — це вийти в три-чотири країни і почати масштабуватися на інших територіях», — зазначив він.

За його словами, сучасний бізнес уже неможливо будувати без аналітики, дашбордів та роботи з даними.

Роман Кузюк, який працює з напрямком наземних роботизованих комплексів для ЗСУ, розповів про створення спільних підприємств із партнерами у Франції та Нідерландах.

Окремий блок дискусії присвятили темі партнерств у бізнесі.

Експерти наголосили, що партнер повинен бути локальний, він повинен розумітися і вже працювати в цій сфері. Або треба брати будь-якого партнера, який має місцеву локацію, розуміється в цьому.

Значна частина розмови стосувалася впливу штучного інтелекту на ринок праці.

Вадим Чернецький переконаний, що до 2030 року більшість цифрових сфер буде максимально автоматизована. «Буде скорочуватися кількість співробітників в кожній сфері, в кожному бізнесі. Буде все автоматизоване точно до 30-го року», — заявив він.

За його словами, AI вже зараз дозволяє створювати технологічні продукти значно дешевше, ніж кілька років тому.

Роман Кузюк у відповідь запропонував дивитися на розвиток технологій значно ширше, наприклад, застосування українських технологій не лише у військовій сфері, а й у логістиці, пожежогасінні, лісовому господарстві тощо.

Окремо учасники поділилися баченням виходу на міжнародні ринки.

Олесь Вареник наголосив, що жодна аналітика не замінить особистого досвіду. На його думку, перед виходом у нову країну потрібно відчути місцеву культуру, спосіб мислення людей та їхні цінності.

Крім того, для масштабування критично важливо мати локального партнера, який розуміє ринок «зсередини».

Про що ще говорили у випуску

У подкасті експерти також обговорили:

інвестиції у технології та нематеріальні активи;

роль культури у міжнародному бізнесі;

автоматизацію компаній;

майбутнє AI;

управління командами;

психологію партнерств;

вплив мислення на бізнес-рішення.

Детальніше про масштабування компаній, штучний інтелект, інвестиції та бізнес майбутнього дивіться на YouTube-каналі Finance.ua:

