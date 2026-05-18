Інвестиції в умовах кризи: як оцінити бізнес і мінімізувати ризики — експерти Сьогодні 14:15

Будь-який бізнес повинен приносити дохід. Проте що робити, якщо виникла позаштатна ситуація й існує ризик втрати коштів?

Про це під час щорічної конференції Invest Talk Summit говорили засновник компанії з інвестування та управління капіталом Advance Finance Alliance Юрій Прус та співвласник цієї є компанії — Василь Прус.

На думку експертів, попри те, що в Україні триває повномасштабна війна, інвестувати треба саме зараз. Як сказав Юрій Прус, криза, яка є сьогодні, звільнює ринки та змінює умови. Народжуються нові компанії, які потім досягають успіху.

«Криза — завжди можливості, бо слабкі гравці йдуть, а нові з’являються. Наша компанія розуміє обставини та умови бізнесу, адже перебуває безпосередньо тут, в Україні», — зазначив фахівець.

Фактори успішного інвестування

Головне питання, на якому акцентували спікери, — як зрозуміти, що інвестування в певну справу буде успішним, а компанія зможе ефективно вести бізнес. Не менш важливо й те, чи буде вона прибутковою впродовж найближчих кількох років.

Перш за все зауважимо, що Advance Finance Alliance не практикує довгострокову співпрацю, адже, за словами Василя Пруса, у довгостроковому інвестуванні відсутні чітка точка успіху та стабільне закріплення на ринку. Водночас, як наголосив співвласник Advance Finance Alliance, успішний бізнес має ґрунтуватися на трьох ключових складових: власнику, команді та бізнес-моделі.

Щодо власника, то тут важливо розуміти, як бізнес функціонуватиме у разі виникнення непередбачуваних обставин, а також якою буде реакція власника на кризову ситуацію. У зв’язку з цим, як підкреслив Василь Прус, ще на початку співпраці необхідно чітко усвідомлювати бачення власника та його підхід до ведення бізнесу. Саме це, за його словами, є однією з передумов успішного розвитку справи.

Другий аспект, який виокремив спеціаліст, є команда.

«У команди має бути досвід, експертиза в цій сфері. Команда має розуміти, хто та що робить і яким чином вони створюють цю точку успіху, з якою вони вийдуть на ринок», — сказав Прус.

Окремо він наголосив і на ролі команди, яка повинна вміти ефективно реагувати на ситуації, коли щось іде не за планом. Особливо це важливо в умовах ризику дефолту чи інших кризових обставин. Тобто компанія має чітко розуміти, як діяти в нестандартних ситуаціях та забезпечувати стабільність бізнес-процесів. Лише за таких умов, за словами Василя Пруса, можна говорити про потенційний прибуток.

Якщо ж говорити про третю складову — бізнес-модель, то ключовим тут є здатність перетворювати вкладені кошти на продукт або послугу, які справді потрібні людям. Водночас важливо, щоб клієнти поверталися до компанії повторно. Саме тому бізнес має створювати реальну цінність для споживача.

Помилки та емоційне інвестування

Окрему увагу експерти приділили темі помилок та емоційного інвестування.

Так, Василь Прус наголосив, що втрати коштів трапляються всюди — навіть у досвідчених інвесторів. Головне в такій ситуації — робити висновки та вчитися на власних помилках, адже саме так формується досвід. Натомість найбільшою проблемою є повторення тих самих помилок без належного аналізу.

Негативним фактором, за словами експерта, є і поспіх в ухваленні інвестиційних рішень. Він підкреслив, що до інвестування необхідно підходити виважено та раціонально.

Зокрема, Василь Прус навів приклад кейсу, у якому клієнти ухвалили рішення про інвестування лише через рік після знайомства та детального аналізу можливостей співпраці.

«Ми познайомилися, за три місяці вони завітали до нас знову, і лише за рік інвестували в нашу компанію. Це нормально. Нормально, коли людина ухвалює зважені рішення та уважно аналізує всі дані», — сказав Прус.

Водночас ухвалювати рішення, керуючись емоціями або під впливом аргументів на кшталт «інвестуйте зараз, бо пізніше буде пізно», є сумнівною практикою. За словами фахівця, емоційні інвестиційні рішення є небажаними, особливо коли йдеться про значні суми. Водночас він зазначив, що невеликі емоційні покупки — умовно на рівні ста доларів або трохи більше — не становлять суттєвого ризику.

На завершення Василь Прус сформулював дві ключові поради.

По-перше, усе, що виглядає непрозоро, варто уникати, адже це може нести ризик втрати коштів.

По-друге, якщо йдеться про інвестування в реальний сектор, то нині, на його думку, для цього є сприятливий час, оскільки український бізнес продовжує розвиватися, а на ринку залишаються найбільш стійкі компанії.

