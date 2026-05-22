Працівникам Чорнобильської АЕС планують підвищити зарплати до рівня «Енергоатому» Сьогодні 15:33 — Особисті фінанси

Працівники ЧАЕС, chnpp.gov.ua

Про це він повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль під час зустрічі з керівниками громад Київської та Чернігівської областей, повідомляється в Telegram-каналі президента Володимира Зеленського.

Зарплати на ЧАЕС хочуть підвищити до рівня «Енергоатому»

Шмигаль нагадав, що напередодні 40-х роковин аварії на ЧАЕС відбулося кілька нарад, під час яких обговорювали, зокрема, фінансові питання.

«Усі звернення до Мінфіну направили. Провели відповідну нараду під керівництвом прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Визначилися з міністром фінансів і з прем’єр-міністеркою, що ці додаткові кошти будуть виділені Міністерством фінансів і профінансовані. Зараз ми маємо цю роботу спільно зробити. І, звісно, людям на ЧАЕС зарплату потрібно підтягнути. Ми домовилися, що зарплата має бути підтягнута до рівня „Енергоатому“», — сказав міністр.

За його словами, окрему нараду також провели з керівництвом «Енергоатому».

«Вони підтримують цей підхід. Тобто на всіх напрямках це підготовлено. І найближчим часом, сподіваюся, ми з Міністерством фінансів знайдемо рішення, і кошти будуть виділені додатково», — додав Шмигаль.

Мінфін обіцяє знайти рішення найближчим часом

Міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив, що Міністерство фінансів уже отримало відповідний запит від Міністерства енергетики.

«Зараз будемо дивитися. Якщо бюджет буде прийнятий за основу в цілому, то будемо шукати внутрішні рішення. Якщо він піде на друге читання, ми за рахунок правок коригуватимемо ці рішення і вноситимемо зміни до бюджету», — зазначив Марченко.

Відповідаючи на запитання Зеленського щодо термінів ухвалення рішення, міністр фінансів заявив, що це може відбутися найближчим часом, найімовірніше, питання буде вирішене до червня.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що із нагоди 40-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції у Києві виплатили одноразову адресну матеріальну допомогу 42 тисячам мешканців, які постраждали внаслідок катастрофи. Одноразову допомогу в розмірі 2 500 грн отримали особи з інвалідністю І групи, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою (категорія 1 постраждалих). У розмірі 1 500 грн:

діти з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою;

діти-сироти, які втратили обох батьків внаслідок катастрофи;

діти, які втратили одного з батьків внаслідок катастрофи;

особи з інвалідністю ІІ та ІІІ груп, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою (категорія 1 постраждалих).

У розмірі 1 200 грн — особи, які належать до категорії 2 постраждалих від Чорнобильської катастрофи. У розмірі 1 000 грн — дружини або чоловіки померлих учасників ліквідації наслідків аварії.

