У Німеччині з’явиться аналог «Дії»: паспорт, свідоцтво про народження, водійське посвідчення у смартфоні Сьогодні 14:28 — Особисті фінанси

Багато особистих документів будуть доступні через смартфон за допомогою гаманця EUDI

Уряд Німеччини схвалив законопроєкт про цифрову ідентифікацію, який створює правову основу для впровадження EUDI-Wallet — європейського цифрового гаманця для підтвердження особи.

Про це йдеться у пресрелізі німецького уряду

Очікується, що новий сервіс дозволить громадянам безпечно підтверджувати свою особу онлайн та користуватися цифровими документами через смартфон. Система працюватиме на території всього Євросоюзу.

Перший етап запуску EUDI-Wallet запланований на січень 2027 року. Спочатку користувачам будуть доступні функції ідентифікації та підтвердження документів. Упродовж наступного року уряд планує поступово розширювати функціонал, зокрема додати цифровий підпис, псевдонімний вхід до сервісів та підтвердження платіжних операцій.

Що таке EUDI-Wallet

EUDI-Wallet — це цифровий гаманець для смартфона, який дає змогу зберігати, керувати та підтверджувати особисті документи в електронному форматі.

Зокрема, у застосунку можна буде використовувати посвідчення особи як «цифровий двійник». У перспективі до гаманця також планують додати свідоцтво про народження, водійське посвідчення, квитки та інші документи.

Користувачі зможуть за допомогою EUDI-Wallet проходити електронну ідентифікацію та підтверджувати необхідні дані онлайн.

Які можливості отримає бізнес і громадяни

Після запуску цифрового гаманця громадяни отримають єдиний інструмент доступу до державних послуг, банківських операцій та укладання онлайн-контрактів без додаткових процедур ідентифікації.

Також EUDI-Wallet забезпечить безпечні електронні транзакції між компаніями, громадянами та державними органами в межах усього Євросоюзу.

Для бізнесу сервіс має спростити ідентифікацію клієнтів та створити нові можливості для розвитку цифрових послуг на європейському ринку.

Які ще зміни передбачає закон

Законопроєкт також містить низку змін для скорочення бюрократичних процедур. Наприклад, громадяни, які востаннє оформлювали посвідчення особи після досягнення 70-річного віку, зможуть користуватися ним безстроково.

Крім того, у Німеччині планують скасувати обов’язкове оновлення адреси проживання у закордонному паспорті після переїзду. Таку інформацію можна буде змінювати добровільно.

Уряд вважає, що ці рішення допоможуть скоротити кількість візитів до держустанов та зменшити адміністративне навантаження як для громадян, так і для органів влади.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.