0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Німеччині з’явиться аналог «Дії»: паспорт, свідоцтво про народження, водійське посвідчення у смартфоні

Особисті фінанси
53
Багато особистих документів будуть доступні через смартфон за допомогою гаманця EUDI
Багато особистих документів будуть доступні через смартфон за допомогою гаманця EUDI
Уряд Німеччини схвалив законопроєкт про цифрову ідентифікацію, який створює правову основу для впровадження EUDI-Wallet — європейського цифрового гаманця для підтвердження особи.
Про це йдеться у пресрелізі німецького уряду
Очікується, що новий сервіс дозволить громадянам безпечно підтверджувати свою особу онлайн та користуватися цифровими документами через смартфон. Система працюватиме на території всього Євросоюзу.
Місце для вашої реклами
Перший етап запуску EUDI-Wallet запланований на січень 2027 року. Спочатку користувачам будуть доступні функції ідентифікації та підтвердження документів. Упродовж наступного року уряд планує поступово розширювати функціонал, зокрема додати цифровий підпис, псевдонімний вхід до сервісів та підтвердження платіжних операцій.

Що таке EUDI-Wallet

EUDI-Wallet — це цифровий гаманець для смартфона, який дає змогу зберігати, керувати та підтверджувати особисті документи в електронному форматі.
Зокрема, у застосунку можна буде використовувати посвідчення особи як «цифровий двійник». У перспективі до гаманця також планують додати свідоцтво про народження, водійське посвідчення, квитки та інші документи.
Користувачі зможуть за допомогою EUDI-Wallet проходити електронну ідентифікацію та підтверджувати необхідні дані онлайн.

Які можливості отримає бізнес і громадяни

Після запуску цифрового гаманця громадяни отримають єдиний інструмент доступу до державних послуг, банківських операцій та укладання онлайн-контрактів без додаткових процедур ідентифікації.
Також EUDI-Wallet забезпечить безпечні електронні транзакції між компаніями, громадянами та державними органами в межах усього Євросоюзу.
Для бізнесу сервіс має спростити ідентифікацію клієнтів та створити нові можливості для розвитку цифрових послуг на європейському ринку.

Які ще зміни передбачає закон

Законопроєкт також містить низку змін для скорочення бюрократичних процедур. Наприклад, громадяни, які востаннє оформлювали посвідчення особи після досягнення 70-річного віку, зможуть користуватися ним безстроково.
Крім того, у Німеччині планують скасувати обов’язкове оновлення адреси проживання у закордонному паспорті після переїзду. Таку інформацію можна буде змінювати добровільно.
Уряд вважає, що ці рішення допоможуть скоротити кількість візитів до держустанов та зменшити адміністративне навантаження як для громадян, так і для органів влади.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПаспортНімеччина
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems