Бізнес очікує реформ: більшість експертів схвалюють новий Митний кодекс

Більшість митних експертів підтримують ідею ухвалення нового Митного кодексу у 2026 році.

Про це свідчать результати дослідження «Митний індекс» Європейської Бізнес Асоціації. Водночас загальна оцінка роботи митниці дещо знизилася, хоча окремі процеси демонструють поступові покращення.

Підтримка нового Митного кодексу

Прийняття нового Митного кодексу у 2026 році підтримують 72% опитаних митних експертів. Такі дані наведено у новій хвилі дослідження «Митний індекс» за 2025 рік, яке провела Європейська Бізнес Асоціація у партнерстві з Done.

Інтегральний показник індексу знизився до 3,24 бала з 5 можливих проти 3,40 бала у 2024 році.

Усі три ключові компоненти індексу показали помірне зниження:

якість митних послуг — 3,04 бала (проти 3,08 у 2024 році);

рівень корупції — 3,34 бала (проти 3,53);

робота системи «Єдине вікно» — 3,34 бала (проти 3,59).

Попри це, експерти фіксують і позитивні тенденції: менше компаній стикаються з коригуванням митної вартості, а також знизилася частота фізичних оглядів і додаткового контролю.

Основні проблеми та оцінки бізнесу

Найнижче в індексі залишається оцінка якості митних послуг і професійності посадових осіб. Більшість респондентів — 54% — назвали її задовільною, 26% — високою. Водночас 18% оцінили рівень як низький, ще 2% — як дуже низький.

Щодо корупції ситуація виглядає стабільнішою: лише 4% опитаних повідомили про її зростання (у 2024 році — 6%, у 2023-му — 14%). Водночас 64% вважають, що рівень не змінився, 24% відзначили незначне зменшення, а 8% — істотне.

Ситуація з «Єдиним вікном» та викликами

Робота системи «Єдине вікно» залишається відносно стабільною, хоча її оцінка трохи погіршилася. 52% компаній вважають її задовільною, 30% — доброю, 8% — дуже доброю. Негативні оцінки дали 10% респондентів.

Бізнес очікує подальшого вдосконалення системи — зокрема, відображення статусів документів у реальному часі, автоматизації розподілу заяв, інтеграції з державними реєстрами та повного переходу на електронний документообіг.

Показники взаємодії з митницею

Серед ключових проблем, які називає бізнес:

54% стикаються з коригуванням митної вартості (менше, ніж 60% у 2024 році);

47% фіксують затримки без пояснень;

40% — проблеми з перекласифікацією кодів УКТЗЕД;

32% — додатковий митний контроль;

18% — фізичний огляд товарів.

Також респонденти відзначають відсутність єдиного підходу до застосування норм і затягування процедур.

Окремо бізнес вказує на труднощі у взаємодії з Держпродспоживслужбою під час митного оформлення.

Інші тенденції ринку

Половина компаній не має проблем із визнанням документів про преференційне походження товарів, але 40% стикаються з ними час від часу, а 10% — регулярно.

Процедурою спільного транзиту користуються 18% компаній, транзитними спрощеннями — 16%. При цьому 60% планують отримати статус АЕО або відповідні спрощення.

За рік 22% компаній змінили місце митного оформлення (проти 30% у 2024 році), і у 68% випадків це було не через проблеми з митницею, а з логістичних причин.

«Зниження інтегральної оцінки Митного індексу свідчить про високі очікування з боку бізнесу щодо змін на митниці, спрямованих на покращення якості сервісів. Очікуємо, що призначення нового керівництва Держмитслужби стане поштовхом для відчутних реформ та переосмислення підходів до роботи митниці», — коментує Наталія Артемчук.

«Попри нижчий показник оцінки роботи системи „Єдине вікно“ варто відмітити, що основні зауваження стосуються не програмно-інформаційного комплексу, а порядку і процедури проходження заходів офіційного контролю», — додає Олександр Лазарєв.

Довідка Finance.ua:

Митний індекс Європейської Бізнес Асоціації проводиться з 2010 року та вимірює якість митних процедур, рівень корупції та роботу системи «Єдине вікно»;

оцінювання здійснюється раз на рік, де 3 бали є нейтральним рівнем, а 5 — максимальним.

