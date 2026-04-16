Менше хабарів, більше «сірого» імпорту — бізнес оцінив роботу митниці Сьогодні 11:00

Вантажівка на митному контролі

Більшість українських компаній вважають роботу митниці ефективною, але такою, що потребує змін. Водночас головною проблемою для бізнесу залишаються черги на кордоні.

Про це свідчать результати опитування експортерів та імпортерів, проведеного Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій. Дослідження охопило 345 підприємств і тривало з січня до лютого 2026 року.

Ключові проблеми, на які скаржиться бізнес

Найбільшою перешкодою у 2025 році для бізнесу залишилися черги на кордоні — про них повідомили майже половина опитаних.

Водночас зросло значення інфраструктурних проблем. Майже третина компаній вказала на недостатню пропускну спроможність пунктів перетину, а також на слабке технічне оснащення митниць.

Частка бізнесу, який скаржиться на непрозорість роботи митниці, помітно знизилася — до близько чверті опитаних. Також зменшилася кількість тих, хто говорить про корупцію та хабарництво.

Яких змін хоче бізнес від митниці

Попри це, загальна оцінка роботи митниці залишається стабільною. Майже половина компаній оцінює її на доброму рівні, а середній бал становить 3,5 із 5 — без змін порівняно з попередніми роками. Індекс сприйняття роботи митниці також залишився майже незмінним — на рівні 0,29.

Водночас бізнес очікує від реформ насамперед скорочення часу проходження процедур та зменшення витрат, хоча важливість цих факторів поступово знижується.

Так, попри відносно позитивні оцінки, митні процедури не стали швидшими. Середній час оформлення вантажів зріс до 6,9 години, а митного огляду — до 3,4 години.

З іншого боку, більшість компаній не стикаються із серйозними проблемами під час проходження різних видів контролю — митного, фітосанітарного чи ветеринарного.

Окрему увагу привертає зростання оцінки частки «сірого імпорту», яка збільшилася до 17%. Це свідчить про повернення цієї проблеми до порядку денного.

Крім того, більшість бізнесу не має труднощів із митницями інших країн. Ті ж компанії, які стикалися з проблемами за кордоном, найчастіше згадували Польщу, зокрема у логістичному секторі.

«Але найбільш часто про проблеми закордоном говорить логістичний сектор, тобто перевізники, які безпосередньо працюють на території сусідніх країн. І ті компанії, у яких все ж таки були проблеми з митними органами інших країн, найчастіше згадували Польщу: майже 80% відповідей», — повідомив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

