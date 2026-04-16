0 800 307 555
укр
Собівартість проїзду в Києві становить 44 грн — КМДА

41
Громадський транспорт у Києві
У Києві розрахункова собівартість проїзду в комунальному транспорті вже значно перевищує чинні тарифи. За оцінками міста, вона сягає 44 грн для наземного транспорту, а в метро — ще вища. Водночас у столичній владі запевняють: навіть у разі перегляду тарифів вони не дорівнюватимуть цим показникам і враховуватимуть соціальний фактор.
Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Якою може бути нова вартість проїзду

Попри зростання витрат, у міській адміністрації наголошують, що рішення щодо нових тарифів ще не ухвалене.
«Остаточне рішення буде збалансованим і враховуватиме як фінансові можливості міста, так і соціальну складову. Рішення про запровадження нових цін на проїзд буде ухвалено після завершення відповідних економічних розрахунків», — зазначили у відомстві.
У разі перегляду вартості проїзду зміни стосуватимуться всіх видів муніципального транспорту одночасно — метро, автобусів, тролейбусів і трамваїв. При цьому система пільг для окремих категорій пасажирів залишиться чинною.
Окремо підкреслюється, що витрати на пільгові перевезення повністю покриваються з бюджету столиці, включно з перевезенням пільговиків з інших регіонів, що створює додаткове навантаження на фінанси міста.

Чому Київ розглядає підвищення тарифів

Питання перегляду вартості проїзду підняли вперше з 2018 року. Відповідне доручення профільним службам дав міський голова Віталій Кличко.
Серед ключових причин:
  • суттєве зростання витрат на пальне, електроенергію, матеріали та логістику;
  • підвищення зарплат працівників транспортної галузі;
  • значні бюджетні дотації — цього року на підтримку транспорту передбачено 12 млрд грн;
  • недофінансування пільгових перевезень з боку держави, через що місто щороку покриває сотні мільйонів гривень самостійно.
Раніше також повідомлялося про підвищення тарифів у приватних маршрутках — зокрема, з березня ціни на окремих напрямках зросли до 20 грн через подорожчання пального.
За матеріалами:
РБК-Україна
Київ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems