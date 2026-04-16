Собівартість проїзду в Києві становить 44 грн — КМДА
У Києві розрахункова собівартість проїзду в комунальному транспорті вже значно перевищує чинні тарифи. За оцінками міста, вона сягає 44 грн для наземного транспорту, а в метро — ще вища. Водночас у столичній владі запевняють: навіть у разі перегляду тарифів вони не дорівнюватимуть цим показникам і враховуватимуть соціальний фактор.
Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
Якою може бути нова вартість проїзду
Попри зростання витрат, у міській адміністрації наголошують, що рішення щодо нових тарифів ще не ухвалене.
«Остаточне рішення буде збалансованим і враховуватиме як фінансові можливості міста, так і соціальну складову. Рішення про запровадження нових цін на проїзд буде ухвалено після завершення відповідних економічних розрахунків», — зазначили у відомстві.
У разі перегляду вартості проїзду зміни стосуватимуться всіх видів муніципального транспорту одночасно — метро, автобусів, тролейбусів і трамваїв. При цьому система пільг для окремих категорій пасажирів залишиться чинною.
Окремо підкреслюється, що витрати на пільгові перевезення повністю покриваються з бюджету столиці, включно з перевезенням пільговиків з інших регіонів, що створює додаткове навантаження на фінанси міста.
Чому Київ розглядає підвищення тарифів
Питання перегляду вартості проїзду підняли вперше з 2018 року. Відповідне доручення профільним службам дав міський голова Віталій Кличко.