Собівартість проїзду в Києві становить 44 грн — КМДА

Громадський транспорт у Києві

У Києві розрахункова собівартість проїзду в комунальному транспорті вже значно перевищує чинні тарифи. За оцінками міста, вона сягає 44 грн для наземного транспорту, а в метро — ще вища. Водночас у столичній владі запевняють: навіть у разі перегляду тарифів вони не дорівнюватимуть цим показникам і враховуватимуть соціальний фактор.

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Якою може бути нова вартість проїзду

Попри зростання витрат, у міській адміністрації наголошують, що рішення щодо нових тарифів ще не ухвалене.

«Остаточне рішення буде збалансованим і враховуватиме як фінансові можливості міста, так і соціальну складову. Рішення про запровадження нових цін на проїзд буде ухвалено після завершення відповідних економічних розрахунків», — зазначили у відомстві.

У разі перегляду вартості проїзду зміни стосуватимуться всіх видів муніципального транспорту одночасно — метро, автобусів, тролейбусів і трамваїв. При цьому система пільг для окремих категорій пасажирів залишиться чинною.

Окремо підкреслюється, що витрати на пільгові перевезення повністю покриваються з бюджету столиці, включно з перевезенням пільговиків з інших регіонів, що створює додаткове навантаження на фінанси міста.

Чому Київ розглядає підвищення тарифів

Питання перегляду вартості проїзду підняли вперше з 2018 року. Відповідне доручення профільним службам дав міський голова Віталій Кличко.

Серед ключових причин:

суттєве зростання витрат на пальне, електроенергію, матеріали та логістику;

підвищення зарплат працівників транспортної галузі;

значні бюджетні дотації — цього року на підтримку транспорту передбачено 12 млрд грн;

недофінансування пільгових перевезень з боку держави, через що місто щороку покриває сотні мільйонів гривень самостійно.

Раніше також повідомлялося про підвищення тарифів у приватних маршрутках — зокрема, з березня ціни на окремих напрямках зросли до 20 грн через подорожчання пального.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.