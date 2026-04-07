Кличко доручив переглянути тарифи на проїзд у громадському транспорті Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

Київрада буде вимушена перерозподілити деякі статті бюджету столиці

У Києві можуть переглянути тарифи на проїзд у громадському транспорті через зростання вартості пального, електроенергії та супутніх витрат.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Кличко зазначив, що вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні. І її не переглядали з 2018 року.

«Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики змушує міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого», — наголошує очільник Києва.

За зверненням профільних департаментів КМДА та профспілок транспортних підприємств він дав доручення підготувати розрахунки щодо можливого перегляду тарифів на проїзд в громадському транспорті столиці.

Відповідні розрахунки мають здійснити департаменти економіки та транспорту з урахуванням економічного обґрунтування.

Перерозподіл витрат

Також, втілюючи заходи з енергостійкості міста, Київрада буде вимушена перерозподілити деякі статті бюджету столиці.

За словами Кличка, громадський транспорт у столиці залишається дотаційним. У 2026 році на його фінансування передбачено близько 12 млрд грн із міського бюджету.

Крім того, держава протягом тривалого часу не компенсує місту витрати за перевезення пільгових категорій пасажирів. За оцінками міської влади, йдеться про сотні мільйонів гривень щороку, які покриваються за рахунок бюджету Києва.

«Зменшення колосальної дотації на транспорт дозволить, зокрема, спрямувати частину цих коштів і на підготовку наступного опалювального сезону», — підсумував мер столиці.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Харкові майже чотири роки залишається безоплатним проїзд в метро, тролейбусах, трамваях та деяких автобусах. Водночас вартість проїзду у маршрутках — одна з найвищих серед інших обласних центрів. Найдешевше проїхатись у маршрутці можна у Херсоні. Щодо трамваїв і тролейбусів, то найбільше за поїздку на них платять львів’яни та гості міста.

