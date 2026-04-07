0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кличко доручив переглянути тарифи на проїзд у громадському транспорті

Особисті фінанси
72
Київрада буде вимушена перерозподілити деякі статті бюджету столиці
У Києві можуть переглянути тарифи на проїзд у громадському транспорті через зростання вартості пального, електроенергії та супутніх витрат.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
Кличко зазначив, що вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні. І її не переглядали з 2018 року.
«Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики змушує міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого», — наголошує очільник Києва.
За зверненням профільних департаментів КМДА та профспілок транспортних підприємств він дав доручення підготувати розрахунки щодо можливого перегляду тарифів на проїзд в громадському транспорті столиці.
Відповідні розрахунки мають здійснити департаменти економіки та транспорту з урахуванням економічного обґрунтування.

Перерозподіл витрат

Також, втілюючи заходи з енергостійкості міста, Київрада буде вимушена перерозподілити деякі статті бюджету столиці.
За словами Кличка, громадський транспорт у столиці залишається дотаційним. У 2026 році на його фінансування передбачено близько 12 млрд грн із міського бюджету.
Крім того, держава протягом тривалого часу не компенсує місту витрати за перевезення пільгових категорій пасажирів. За оцінками міської влади, йдеться про сотні мільйонів гривень щороку, які покриваються за рахунок бюджету Києва.
«Зменшення колосальної дотації на транспорт дозволить, зокрема, спрямувати частину цих коштів і на підготовку наступного опалювального сезону», — підсумував мер столиці.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в Харкові майже чотири роки залишається безоплатним проїзд в метро, тролейбусах, трамваях та деяких автобусах. Водночас вартість проїзду у маршрутках — одна з найвищих серед інших обласних центрів. Найдешевше проїхатись у маршрутці можна у Херсоні. Щодо трамваїв і тролейбусів, то найбільше за поїздку на них платять львів’яни та гості міста.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КиївТарифи
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems