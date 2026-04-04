Скільки коштує проїзд у громадському транспорті у найбільших містах України (інфографіка) 04.04.2026, 09:21

Інфографіка: Слово і діло

У Харкові майже чотири роки залишається безоплатним проїзд в метро, тролейбусах, трамваях та деяких автобусах. Водночас вартість проїзду у маршрутках — одна з найвищих серед інших обласних центрів. Найдешевше проїхатись у маршрутці можна у Херсоні. Щодо трамваїв і тролейбусів, то найбільше за поїздку на них платять львів’яни та гості міста.

Детальніше про ціни у громадському транспорті у найбільших містах України розповідає «Слово і діло».

У яких містах найдорожчі маршрутки та метро

Найдорожчий проїзд в маршрутках станом на березень 2026 року у Харкові — 25−30 грн. Водночас муніципальний транспорт (метро, трамваї, тролейбуси та частина автобусів) залишається у Харкові безкоштовним з травня 2022 року. Саме на Харківщині нині проживає найбільша кількість внутрішніх переселенців.

У Києві в середньому маршрутка коштує 20 грн. Метро у столиці — 8 грн. Найдорожче метро у Дніпрі — 10 грн.

Також одні з найвищих цін на проїзд у маршрутці у Львові — 17−25 грн, в Івано-Франківську — 18−20 грн, в Ужгороді — 18−23 грн, Дніпрі — 20 грн, Запоріжжі — 17−18 грн, Черкасах — 16−20 грн.

Порівняно середні ціни на проїзд у маршрутці у Рівному і Луцьку — 18 грн, у Вінниці — 15−18 грн, Чернігові — 17 грн, Полтаві і Тернополі — 12−15 грн, Кропивницькому — 10−15 грн, у Чернівцях — 17 грн, Житомирі, Хмельницькому, Сумах — 15 грн. У Миколаєві маршрутки коштують 15−20 грн.

Найдешевше можна проїхатися маршруткою у Херсоні — 8 грн.

Вартість проїзду трамваєм та тролейбусом у містах України

Найдорожчі трамваї та тролейбуси у Львові — 17−25 грн. За ним — Івано-Франківськ (15−20 грн), Запоріжжя і Одеса — 15 грн, Тернопіль (12−15 грн), Рівне (12−14 грн) та Житомир (12−14 грн).

У Чернівцях, Чернігові та Черкасах трамваї і тролейбуси коштують в середньому 13 грн.

Найдешевший цей вид громадського транспорту у Вінниці — 12 грн, Дніпрі — 10 грн, Полтаві — 8,5−10 грн, Хмельницькому — 9 грн, Кропивницькому — 8 грн, Миколаєві — 8 грн, Сумах — 8 грн, у Херсоні — 6 грн. В Ужгороді трамваї та тролейбуси не ходять.

Слово і Діло

