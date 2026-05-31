Англійська vs голландська модель аукціонів: як продають активи збанкрутілих банків Що таке англійська та голландська моделі торгів під час продажу активів збанкрутілих банків, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає активи банків, що перебувають у процесі ліквідації, через аукціони. Наприклад, на продаж можуть виставляти нерухомість, автомобілі та права вимоги за кредитами. Найбільш поширеними форматами таких торгів є англійська та голландська моделі аукціонів. Про це пишуть фахівці «Фінкульту». Експерти зазначають, мета таких торгів — отримати ринкову ціну активів і спрямувати кошти на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються. Англійська модель аукціону Англійська модель аукціону — це класичний аукціон «на підвищення ціни». Початкова вартість активу встановлюється на старті, після чого учасники поступово підвищують ставки. Перемагає той, хто запропонує найбільшу суму. Такий формат найчастіше застосовують у випадках, коли на актив є високий попит. Голландська модель аукціону Голландська модель працює за протилежним принципом — ціна знижується. Як це працює: спочатку встановлюється висока ціна; якщо ніхто не купує — ціна автоматично поступово знижується; перемагає той, хто першим погодиться купити актив за поточною ціною. Цей формат дозволяє швидше реалізувати майно, якщо попит на нього невисокий. Раніше Finance.ua писав, що за перший квартал 2026 року продаж активів банків, що ліквідуються, приніс понад 1 млрд грн. Основну частину цієї суми сформував продаж кредитних портфелів, що вкотре підтверджує їхню ключову роль у структурі реалізації активів. Інші активи принесли значно менші суми: нерухомість — 27,7 млн грн; автотранспорт — 4,9 млн грн; решта — від реалізації дебіторської заборгованості та основних засобів.