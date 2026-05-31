Англійська vs голландська модель аукціонів: як продають активи збанкрутілих банків Сьогодні 16:13

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає активи банків, що перебувають у процесі ліквідації, через аукціони. Наприклад, на продаж можуть виставляти нерухомість, автомобілі та права вимоги за кредитами. Найбільш поширеними форматами таких торгів є англійська та голландська моделі аукціонів.

Про це пишуть фахівці «Фінкульту».

Експерти зазначають, мета таких торгів — отримати ринкову ціну активів і спрямувати кошти на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.

Англійська модель аукціону

Англійська модель аукціону — це класичний аукціон «на підвищення ціни».

Початкова вартість активу встановлюється на старті, після чого учасники поступово підвищують ставки. Перемагає той, хто запропонує найбільшу суму.

Такий формат найчастіше застосовують у випадках, коли на актив є високий попит.

Голландська модель аукціону

Голландська модель працює за протилежним принципом — ціна знижується.

Як це працює:

﻿﻿спочатку встановлюється висока ціна;

якщо ніхто не купує — ціна автоматично поступово знижується;

перемагає той, хто першим погодиться купити актив за поточною ціною.

Цей формат дозволяє швидше реалізувати майно, якщо попит на нього невисокий.

Раніше Finance.ua писав , що за перший квартал 2026 року продаж активів банків, що ліквідуються, приніс понад 1 млрд грн.

Основну частину цієї суми сформував продаж кредитних портфелів, що вкотре підтверджує їхню ключову роль у структурі реалізації активів.

Інші активи принесли значно менші суми:

нерухомість — 27,7 млн грн;

автотранспорт — 4,9 млн грн;

решта — від реалізації дебіторської заборгованості та основних засобів.

