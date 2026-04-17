Аукціони на 1 млрд грн: що продавали банки-банкрути у І кварталі

Наразі вже оплачено 29 лотів на 921,9 млн грн, тоді як ще 81,9 млн грн очікуються за чотирма лотами.
Які банки сформували основний обсяг
Найбільший внесок у загальний результат забезпечив Промінвестбанк — 961,6 млн грн.
Інші банки мають суттєво менші показники:
Комінвестбанк — 29,6 млн грн;
КСГ Банк — 3,0 млн грн;
МР Банк — 2,5 млн грн;
Мегабанк — 2,2 млн грн.
Продаж активів здійснюється через відкриті електронні аукціони, участь у яких доступна всім охочим, за винятком осіб, пов’язаних із позичальниками за відповідними кредитами та державою-агресором. Отримані кошти спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків у ліквідації.