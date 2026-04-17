Місце для вашої реклами

Аукціони на 1 млрд грн: що продавали банки-банкрути у І кварталі

Реалізація на аукціоні
За перший квартал 2026 року продаж активів банків, що ліквідуються, через систему Прозорро. Продажі приніс понад 1 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
Основну частину цієї суми сформував продаж кредитних портфелів, що вкотре підтверджує їхню ключову роль у структурі реалізації активів.

Що продавали

У січні-березні відбулися 33 успішні аукціони на загальну суму 1,003 млрд грн.
Із них 963,2 млн грн забезпечив продаж прав вимоги за кредитами.
Інші активи принесли значно менші суми:
  • нерухомість — 27,7 млн грн;
  • автотранспорт — 4,9 млн грн;
  • решта — від реалізації дебіторської заборгованості та основних засобів.
Наразі вже оплачено 29 лотів на 921,9 млн грн, тоді як ще 81,9 млн грн очікуються за чотирма лотами.

Які банки сформували основний обсяг

Найбільший внесок у загальний результат забезпечив Промінвестбанк — 961,6 млн грн.
Інші банки мають суттєво менші показники:
  • Комінвестбанк — 29,6 млн грн;
  • КСГ Банк — 3,0 млн грн;
  • МР Банк — 2,5 млн грн;
  • Мегабанк — 2,2 млн грн.
Продаж активів здійснюється через відкриті електронні аукціони, участь у яких доступна всім охочим, за винятком осіб, пов’язаних із позичальниками за відповідними кредитами та державою-агресором. Отримані кошти спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків у ліквідації.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
