Які країни ЄС пропонують найбільше субсидій на електромобілі (інфографіка) Сьогодні 20:03

Аналітики прогнозують, що продажі автомобілів на акумуляторних батареях зростатимуть у Європі і надалі, оскільки війна в Ірані призводить до зростання цін на бензин і спонукає споживачів відмовитися від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, пише euronews.

Європейські країни роками підтримують продаж електромобілів, але остання енергетична криза, пов’язана з війною в Ірані, підкреслила роль стимулів у зменшенні залежності від викопного палива.

Франція — один із найновіших прикладів. Друга за величиною економіка Європи майже подвоїть свою підтримку електрифікації, збільшивши щорічні витрати з нинішніх 5,5 мільярда євро до 10 мільярдів євро до 2030 року.

План включає нові стимули для купівлі електромобілів та для зарядної інфраструктури, з метою досягнення того, щоб до 2030 року два з кожних трьох нових транспортних засобів були електричними.

Він також включає програму соціальної оренди, яка охоплюватиме 100 000 електромобілів, спрямованих на водіїв з низьким рівнем доходу та тих, хто подорожує на далекі відстані у справах.

Продажі акумуляторних електромобілів вже зростають по всьому блоку: у 2025 році вони становили 17,4% ринку ЄС, порівняно з 13,6% у попередньому році. За даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), за перші два місяці 2026 року ця частка зросла до 18,8%.

Пільги

Згідно з останнім звітом ACEA про податкові пільги та стимули для електромобілів та зарядної інфраструктури, усі держави-члени ЄС, окрім однієї, пропонують певну форму податкових пільг на купівлю або володіння електромобілями, за винятком Латвії. Системи значно відрізняються.

Звіт, який охоплює 27 країн-членів ЄС, а також Ісландію, Норвегію, Швейцарію та Велику Британію, також показує, що шість країн не пропонують прямої допомоги на закупівлю.

Країни, які найбільше підтримують купівлю електромобілів

Згідно з ACEA, європейські країни пропонують 4 основні типи стимулів:

субсидії на прямі покупки,

заходи, пов’язані з податками на придбання,

податкові пільги на володіння (включаючи звільнення) та підтримку приватних зарядних станцій.

Країни застосовують одну або декілька з цих пільг, тоді як деякі взагалі не пропонують жодної підтримки. Рівень доходу та умови утилізації впливають на допомогу при купівлі для фізичних осіб.

Серед країн, які пропонують найвищу допомогу при купівлі, Італія надає до 11 000 євро залежно від доходу та умов утилізації, тоді як Кіпр пропонує до 9 000 євро за транспортний засіб та до 20 000 євро для певних груп.

Інфографіка es. euronews

Словенія надає до 7 200 євро, а Мальта пропонує від 6 000 до 8 000 євро, на додаток до бонусу за утилізацію.

Німеччина пропонує до 6000 євро субсидій, пов’язаних з доходом, тоді як Франція пропонує до 5700 євро залежно від програми та рівня доходу. Іспанія пропонує до 4500 євро на автомобілі, вироблені в ЄС, а Португалія надає максимум 4000 євро.

