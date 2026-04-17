Rolls-Royce живитиме 3 млн будинків трьома ядерними реакторами

Зображення майданчика Rolls-Royce SMR у Вайлфі на Англсі, Північний Уельс. / Rolls-Royce & LinkedIn
Британія запускає масштабний ядерний проєкт із багатомільярдним фінансуванням і довгостроковим ефектом для енергетики. Йдеться про інвестиції у 2,5 млрд фунтів стерлінгів, додаткові 599 млн фунтів державної підтримки та будівництво реакторів, здатних забезпечити електроенергією близько 3 млн домогосподарств протягом 60 років.

Партнерство та параметри проєкту

Уряд Великої Британії погодив будівництво трьох малих модульних реакторів (SMR) на майданчику Вайлфа на острові Англсі у Північному Уельсі. Проєкт реалізують у партнерстві між компанією Rolls-Royce та державною структурою Great British Energy — Nuclear.
Очікується, що нові установки стануть частиною переходу країни до низьковуглецевої енергетики. За планом, перші реактори можуть почати постачати електроенергію в мережу вже у 2030-х роках.
Кожен реактор матиме потужність близько 470 МВт і розрахований на стабільну роботу щонайменше 60 років. Важливо, що до 90% компонентів виготовлятимуть поза майданчиком, що дозволить пришвидшити будівництво та зменшити витрати.

Відродження майданчика Вайлфа

Майданчик Вайлфа має довгу історію: стара атомна електростанція працювала тут 44 роки і була закрита у 2015 році через вичерпання ресурсу та застарілі технології. Плани її заміни неодноразово відкладалися, зокрема проєкт великої станції скасували у 2021 році.
Тепер територію планують перетворити на сучасний енергетичний хаб. Це фактично новий етап розвитку ядерної інфраструктури країни.

Що це дасть економіці та енергетиці

Проєкт має не лише енергетичне, а й економічне значення. Очікується створення близько 8 000 робочих місць: приблизно 3 000 — безпосередньо на Англсі, ще 5 000 — у суміжних галузях по всій країні.
Водночас розвиток власної ядерної генерації розглядається як інструмент зміцнення енергетичної незалежності. Велика Британія прагне зменшити залежність від імпортних енергоносіїв і захиститися від коливань світових цін, паралельно виконуючи кліматичні цілі.
Перспективи та ризики реалізації

Попри схвалення проєкту, остаточне інвестиційне рішення очікується лише на початку наступного десятиліття. До цього часу потрібно пройти регуляторні процедури та фіналізувати фінансування.
Запуск реакторів планують у 2030-х роках, якщо всі етапи підготовки будуть виконані вчасно. Водночас попередній досвід із відкладеними проєктами на цьому майданчику свідчить про наявність ризиків.

Чому ставка на SMR

Малі модульні реактори стають дедалі популярнішими у світі завдяки гнучкості та швидшому будівництву порівняно з традиційними АЕС. Їх можна серійно виготовляти на заводах і монтувати на місці, що знижує витрати та строки реалізації.
За оцінками Міжнародне агентство з атомної енергії, до 2050 року у світі може з’явитися від 80 до 300 таких реакторів. Їх розглядають як один із ключових інструментів одночасного скорочення викидів і підвищення енергетичної безпеки.
Окремий акцент робиться на безпеці: сучасні SMR оснащені пасивними системами охолодження, які не потребують зовнішнього втручання або електроживлення в аварійних ситуаціях. Це суттєво відрізняє їх від старіших поколінь реакторів.
За матеріалами: ITC.ua
ITC.ua
