Переклад голосу в реальному часі: DeepL запустив інструменти, що інтегруються з Zoom і Teams

Новий сервіс дозволяє перекладати розмови під час онлайн-зустрічей
Компанія DeepL оголосила про запуск інструментів перекладу голосу в режимі реального часу. Новий сервіс дозволяє перекладати розмови під час онлайн-зустрічей, мобільного спілкування та групових обговорень. Крім того, компанія представила API для розробників і бізнесу, що дає змогу інтегрувати технологію у власні продукти.
Про це повідомляє TechCrunch.
«Провівши стільки років у перекладі тексту, голос став для нас природним кроком», — заявив генеральний директор DeepL Ярек Кутиловський та додав, що на ринку досі бракувало якісних рішень для перекладу в реальному часі.

Інтеграція з популярними платформами

Система вже інтегрується з платформами Zoom і Microsoft Teams. Користувачі можуть або слухати переклад під час розмови, або читати його у вигляді тексту на екрані. Наразі функція доступна у форматі раннього доступу і через список очікування для організацій.
DeepL також пропонує рішення для групових розмов, де учасники можуть підключатися через QR-код. Такі інструменти орієнтовані, зокрема, на навчальні заходи чи семінари. За даними компанії, технологія здатна адаптуватися до спеціалізованої лексики, включно з галузевими термінами та назвами компаній.

Технічні виклики

Кутиловський наголосив, що одним із головних викликів стала затримка між мовленням і перекладом. За його словами, компанія прагнула знайти баланс між швидкістю та точністю відтворення.
Також DeepL працює над створенням моделі, яка зможе перекладати голос без проміжного перетворення в текст. Наразі система працює за схемою «мова — текст — переклад — мова».
За матеріалами:
Дзеркало Тижня
Також за темою
Також за темою
