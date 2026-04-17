НКРЕКП готує підвищення цін на електроенергію для бізнесу Сьогодні 19:10 — Енергетика

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розглядає можливість підвищення граничних цін на електроенергію з 1 травня.

Ініціативу запропонував Департамент енергоринку за підсумками відкритого обговорення, яке відбулося 17 квітня 2026 року, повідомляє ExPro.

Які зміни пропонують

Пропозиція передбачає перегляд цінових обмежень на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому та балансуючому ринках.

На ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку пропонується встановити:

максимальну граничну ціну — 15 000 грн/МВт·год на всі години;

мінімальну граничну ціну — 10 грн/МВт·год на всі години.

На балансуючому ринку:

максимальну граничну ціну — 17 000 грн/МВт·год на всі години;

мінімальну граничну ціну — 0,01 грн/МВт·год на всі години.

Як зазначає ExPro, це ще не остаточне рішення, незабаром проєкт постанови буде винесено на засідання НКРЕКП. Вірогідно, остаточне затвердження вже буде наступного тижня.

