0 800 307 555
укр
0 800 307 555
НКРЕКП готує підвищення цін на електроенергію для бізнесу

Енергетика
14
Остаточне затвердження вже буде наступного тижня
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розглядає можливість підвищення граничних цін на електроенергію з 1 травня.
Ініціативу запропонував Департамент енергоринку за підсумками відкритого обговорення, яке відбулося 17 квітня 2026 року, повідомляє ExPro.

Які зміни пропонують

Пропозиція передбачає перегляд цінових обмежень на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому та балансуючому ринках.
На ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку пропонується встановити:
  • максимальну граничну ціну — 15 000 грн/МВт·год на всі години;
  • мінімальну граничну ціну — 10 грн/МВт·год на всі години.
На балансуючому ринку:
  • максимальну граничну ціну — 17 000 грн/МВт·год на всі години;
  • мінімальну граничну ціну — 0,01 грн/МВт·год на всі години.
Як зазначає ExPro, це ще не остаточне рішення, незабаром проєкт постанови буде винесено на засідання НКРЕКП. Вірогідно, остаточне затвердження вже буде наступного тижня.
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаЕлектроенергія
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems