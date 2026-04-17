Як зросла вища освіта в Україні за останні 4 роки (найдорожчі спеціальності)

Вартість навчання в українських університетах стрімко зросла на 60% за останні 4 роки. Найбільше подорожчання зафіксували саме у 2025 році.

Про це свідчать дані освітнього порталу Education.ua

Середня вартість

За даними дослідження, середня вартість навчання зростала щороку.

У 2022 році — 19 171 грн,

у 2023 — 21 591 грн,

у 2024 — 25 347 грн,

у 2025 році досягла 30 798 грн.

Де найбільше зростання

Найшвидше дорожчають спеціальності, пов’язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами.

Наприклад, середня вартість навчання за спеціальністю «Міжнародні відносини» за 4 роки зросла на 93% - з 24 920 грн до 48 079 грн, а за спеціальністю «Громадське здоров’я» на 77% - з 20 284 грн до 35 809 грн.

Найдорожчі:

стоматологія,

медицина,

міжнародні відносини і право,

ІТ та мистецтво.

Щороку ці напрями потрапляють до рейтингу найдорожчих.

Водночас найнижчі ціни мають напрями, які держава вважає критично важливими для економіки й відбудови. Йдеться, зокрема, про залізничний транспорт, машинобудування, металургія, енерговиробництво й аграрні спеціальності.

Найдорожче вища освіта коштує у приватних закладах, де навчання стартує від 100 тисяч грн на рік. Так, рік навчання в Амерікан Юніверсіті Київ у 2025 році коштував у середньому 323 999 грн, у Зіґмунд Фройд Університет Україна — 315 000 грн, а в Українському католицькому університеті — 147 000 грн.

При цьому найдешевше навчання переважно в педагогічних і духовних вишах.

Найнижчі ціни 2025 року спостерігаються в Таврійському християнському інституті, де рік навчання в середньому коштував 11 750 грн, Волинській православній богословській академії — 15 000 грн, а також у Бердянському державному педагогічному університеті — 15 177 грн.

Раніше Work.ua та Education.ua провели спільне дослідження, яке дозволяє визначити час окупності інвестицій у вищу освіту, порахувавши вартість навчання популярних спеціальностей та заробітну плату в найбільших містах України.

