Як зросла вища освіта в Україні за останні 4 роки (найдорожчі спеціальності)

Наприклад, середня вартість навчання за спеціальністю «Міжнародні відносини» за 4 роки зросла на 93% - з 24 920 грн до 48 079 грн, а за спеціальністю «Громадське здоров’я» на 77% - з 20 284 грн до 35 809 грн.
Найдорожчі:
стоматологія,
медицина,
міжнародні відносини і право,
ІТ та мистецтво.
Щороку ці напрями потрапляють до рейтингу найдорожчих.
Водночас найнижчі ціни мають напрями, які держава вважає критично важливими для економіки й відбудови. Йдеться, зокрема, про залізничний транспорт, машинобудування, металургія, енерговиробництво й аграрні спеціальності.
Найдорожче вища освіта коштує у приватних закладах, де навчання стартує від 100 тисяч грн на рік. Так, рік навчання в Амерікан Юніверсіті Київ у 2025 році коштував у середньому 323 999 грн, у Зіґмунд Фройд Університет Україна — 315 000 грн, а в Українському католицькому університеті — 147 000 грн.
При цьому найдешевше навчання переважно в педагогічних і духовних вишах.
Найнижчі ціни 2025 року спостерігаються в Таврійському християнському інституті, де рік навчання в середньому коштував 11 750 грн, Волинській православній богословській академії — 15 000 грн, а також у Бердянському державному педагогічному університеті — 15 177 грн.
Work.ua та Education.ua провели спільне дослідження, яке дозволяє визначити час окупності інвестицій у вищу освіту, порахувавши вартість навчання популярних спеціальностей та заробітну плату в найбільших містах України.