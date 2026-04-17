0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Як зросла вища освіта в Україні за останні 4 роки (найдорожчі спеціальності)

Особисті фінанси
62
Як зросла вища освіта в Україні за останні 4 роки (найдорожчі спеціальності)
Як зросла вища освіта в Україні за останні 4 роки (найдорожчі спеціальності)
Вартість навчання в українських університетах стрімко зросла на 60% за останні 4 роки. Найбільше подорожчання зафіксували саме у 2025 році.
Про це свідчать дані освітнього порталу Education.ua.

Середня вартість

За даними дослідження, середня вартість навчання зростала щороку.
  • У 2022 році — 19 171 грн,
  • у 2023 — 21 591 грн,
  • у 2024 — 25 347 грн,
  • у 2025 році досягла 30 798 грн.

Де найбільше зростання

Найшвидше дорожчають спеціальності, пов’язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами.
Наприклад, середня вартість навчання за спеціальністю «Міжнародні відносини» за 4 роки зросла на 93% - з 24 920 грн до 48 079 грн, а за спеціальністю «Громадське здоров’я» на 77% - з 20 284 грн до 35 809 грн.

Найдорожчі:

  • стоматологія,
  • медицина,
  • міжнародні відносини і право,
  • ІТ та мистецтво.
Щороку ці напрями потрапляють до рейтингу найдорожчих.
Водночас найнижчі ціни мають напрями, які держава вважає критично важливими для економіки й відбудови. Йдеться, зокрема, про залізничний транспорт, машинобудування, металургія, енерговиробництво й аграрні спеціальності.
Найдорожче вища освіта коштує у приватних закладах, де навчання стартує від 100 тисяч грн на рік. Так, рік навчання в Амерікан Юніверсіті Київ у 2025 році коштував у середньому 323 999 грн, у Зіґмунд Фройд Університет Україна — 315 000 грн, а в Українському католицькому університеті — 147 000 грн.
При цьому найдешевше навчання переважно в педагогічних і духовних вишах.
Найнижчі ціни 2025 року спостерігаються в Таврійському християнському інституті, де рік навчання в середньому коштував 11 750 грн, Волинській православній богословській академії — 15 000 грн, а також у Бердянському державному педагогічному університеті — 15 177 грн.
Раніше Work.ua та Education.ua провели спільне дослідження, яке дозволяє визначити час окупності інвестицій у вищу освіту, порахувавши вартість навчання популярних спеціальностей та заробітну плату в найбільших містах України.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems