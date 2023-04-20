За скільки окупається вища освіта в Україні — Finance.ua

За скільки окупається вища освіта в Україні Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

За скільки окупається вища освіта в Україні

Work.ua та Education.ua провели спільне дослідження, яке дозволяє визначити час окупності інвестицій у вищу освіту, порахувавши вартість навчання популярних спеціальностей та заробітну плату в найбільших містах України.

Для визначення, коли інвестиції в навчання почнуть приносити дохід, а диплом працюватиме на випускника, було взято лабораторні умови, де не враховувалися гроші, витрачені на житло, харчування, проїзд та розваги. В межах експерименту працівник витрачає зарплату тільки на виплати за навчання.

Механізм підрахунку: середню вартість навчання за певною спеціальністю ділимо на середню місячну зарплату за професією та отримуємо орієнтовний час окупності.

Наприклад, вартість навчання на бакалавраті за спеціальністю «Право» в Києві складає 177 368 грн. Середня зарплата юриста в Києві становить 19 000 грн на місяць.

Отже, час, за який можна відшкодувати витрати на навчання, можна розрахувати за формулою: Вартість навчання, грн / Медіана заробітної плати, грн = Час окупності, міс.

177 368 / 19 000 = 10 місяців.

Це означає, що якщо випускник зможе знайти роботу в галузі права в Києві, то він відшкодує витрати на навчання менш ніж за рік після отримання диплома, орієнтовно — за 10 місяців. Однак, враховуючи ринкові реалії та індивідуальні можливості кожного випускника, час окупності може відрізнятися від розрахунку.

Детально за кожною спеціальністю та містом:

Київ:

«Право» — навчання 177 368 грн / зарплата 19 000 грн = 10 місяців;

«Комп’ютерні науки» — навчання 147 184 грн / зарплата 22 000 грн = 7 місяців;

«Філологія» — навчання 163 128 грн / зарплата 18 000 грн = 10 місяців;

«Менеджмент» — навчання 142 240 грн / зарплата 20 000 грн = 8 місяців;

«Психологія» — навчання 126 944 грн / зарплата 13 000 грн = 10 місяців.

Харків:

«Право» — навчання 101 100 грн / зарплата 12 000 грн = 9 місяців;

«Комп’ютерні науки» — навчання 105 520 грн / зарплата 17 000 грн = 7 місяців;

«Філологія» — навчання 96 776 грн / зарплата 14 000 грн = 7 місяців;

«Менеджмент» — навчання 101 256 грн / зарплата 15 000 грн = 7 місяців;

«Психологія» — навчання 109 570 / зарплата 18 000 грн = 7 місяців.

Львів:

«Право» — навчання 122 820 грн / зарплата 12 000 грн = 11 місяців;

«Комп’ютерні науки» — навчання 125 937 грн / зарплата 20 000 грн = 7 місяців;

«Філологія» — навчання 149 430 грн / зарплата 15 000 грн = 10 місяців;

«Менеджмент» — навчання 92 299 грн / зарплата 18 000 грн = 6 місяців;

«Психологія» — навчання 122 820 грн / зарплата 12 000 грн = 11 місяців.

Дніпро:

«Право» — навчання 102 000 грн / зарплата 17 000 грн = 6 місяців;

«Комп’ютерні науки» — навчання 88 032 грн / зарплата 20 000 грн = 5 місяців;

«Філологія» — навчання 86 082 грн / зарплата 15 000 грн = 6 місяців;

«Менеджмент» — навчання 86 082 грн / зарплата 17 000 грн = 6 місяців;

«Психологія» — навчання 92 533 грн / зарплата 10 000 грн = 10 місяців.

Одеса:

«Право» — навчання 112 320 грн / зарплата 15 000 грн = 8 місяців;

«Комп’ютерні науки» — навчання 111 810 грн / зарплата 18 000 грн = 7 місяців;

«Філологія» — навчання 96 776 грн / зарплата 14 000 грн = 7 місяців;

«Менеджмент» — навчання 101 256 грн / зарплата 15 000 грн = 7 місяців;

«Психологія» — навчання 109 570 грн / зарплата 18 000 грн = 7 місяців.

Підрахунок показує, що список «окупних» спеціальностей очолюють «Менеджмент» та «Комп’ютерні науки», вартість опанування яких в Україні можна виплатити в середньому за 7 місяців.

Найдорожча освіта в розрізі окупності виявилась у Києві. В середньому київським випускникам потрібно відпрацювати 9 місяців, щоб покрити вартість навчання.

Вартість навчання у містах

Наприклад, для студентів Київського національного університету ім. Т. Шевченка вартість отримання ступеня бакалавра, а це 4 роки навчання, складає:

«Право» — 227 200 грн;

«Комп’ютерні науки» — 152 000 грн;

«Філологія» — 198 400 грн;

«Менеджмент» — 168 000 грн;

«Психологія» — 152 000 грн.

Врахувавши вартість навчання в кожному університеті, можна вивести середню вартість бакалаврату в кожному місту.

Розрахунок наступний: сума вартості навчання, поділена на кількість ЗВО, в яких є ця спеціальність. Наприклад, в Києві спеціальності «Право» навчають у всіх п’яти обраних університетах:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ). Вартість чотирьох років навчання — 227 200 грн;

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (НТУУ КПІ) — 158 000 грн;

Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП) — 129 640 грн;

Національний авіаційний університет (НАУ) — 128 000 грн;

Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) — 244 000 грн.

Середня вартість бакалаврату за спеціальністю «Право»: 886 840 / 5 = 177 368 грн.

Загальний список ЗВО по містах та вартості бакалаврату має такий вигляд:

Київ:

«Право» — 177 368 грн;

«Комп’ютерні науки» — 147 184 грн;

«Філологія» — 163 128 грн;

«Менеджмент» — 142 240 грн;

«Психологія» — 126 944 грн.

Харків:

«Право» — 101 100 грн;

«Комп’ютерні науки» — 105 520 грн;

«Філологія» — 96 776 грн;

«Менеджмент» — 101 256;

«Психологія» — 109 570 грн.

Львів:

"Право — 114 881 грн;

«Комп’ютерні науки» — 125 937 грн;

«Філологія» — 149 430 грн;

«Менеджмент» — 92 299 грн;

«Психологія» — 122 820 грн.

Дніпро:

«Право» — 102 000 грн;

«Комп’ютерні науки» — 88 032 грн;

«Філологія» — 86 082 грн;

«Менеджмент» — 86 082 грн;

«Психологія» — 92 533 грн.

Одеса:

«Право» — 112 320 грн;

«Комп’ютерні науки» — 111 810 грн;

«Філологія» — 105 872 грн;

«Менеджмент» — 105 410 грн;

«Психологія» — 109 110 грн.

Найдорожча спеціальність в Україні з наведеного переліку — «Право», найдорожче місто для навчання — Київ. Найдешевша спеціальність за вартістю навчання — «Менеджмент», найдешевше місто для навчання — Дніпро.

А яка зарплатня чекає на майбутніх фахівців

Отримавши список популярних спеціальностей, Work.ua вибрав відповідні професії та визначив середню медіану заробітної плати для кожної та в кожному місті. Для розрахунків взято середній показник за 6 місяців: з жовтня 2022 року до березня 2023 року. Таким чином на вибірку не впливатимуть нетипові та одиничні вакансії з надто високою чи низькою оплатою.

У Києві:

Юрист — 19 000 грн.

Системний адміністратор — 22 000 грн.

Викладач англійської — 18 000 грн.

Менеджер з персоналу — 20 000 грн.

Психолог — 13 000 грн.

У Харкові:

Юрист — 12 000 грн.

Системний адміністратор — 17 000 грн.

Викладач англійської — 14 000 грн.

Менеджер з персоналу — 15 000 грн.

Психолог — 18 000 грн.

У Львові:

Юрист — 18 000 грн.

Системний адміністратор — 20 000 грн.

Викладач англійської — 15 000 грн.

Менеджер з персоналу — 18 000 грн.

Психолог — 12 000 грн.

У Дніпрі:

Юрист — 17 000 грн.

Системний адміністратор — 20 000 грн.

Викладач англійської — 15 000 грн.

Менеджер з персоналу — 17 000 грн.

Психолог — 10 000 грн.

В Одесі:

Юрист — 15 000 грн.

Системний адміністратор — 18 000 грн.

Викладач англійської — 15 000 грн.

Менеджер з персоналу — 18 000 грн.

Психолог — 15 000 грн.

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