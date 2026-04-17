Іспанія стала джерелом нових робочих місць у ЄС Сьогодні 18:06 — Особисті фінанси

2025 року іспанська економіка не просто встояла в умовах невизначеної міжнародної обстановки, а й зайняла провідну роль на європейському ринку праці.

З усіх нових робочих місць, створених у Євросоюзі, 41% (526 тисяч) припало на Іспанію, пишуть ЗМІ Іспанії.

Історичний рівень

Внесок Іспанії в загальноєвропейський показник досяг історичних рівнів, такого не було навіть у роки найбільшого зростання після фінансової кризи або відновлення після пандемії.

Ці дані, отримані від Eurostat, набувають ще більшого значення, якщо розглядати їх у сукупності: тоді як Іспанія створювала робочі місця, інші провідні економіки ЄС скорочували їх у величезних масштабах. Німеччина, традиційна промислова опора континенту, втратила понад 300 000 робочих місць у той самий період.

Інші країни Східної та Центральної Європи також зафіксували падіння, що відображає економічну модель, яка страждає через енергетичну кризу, війну в Україні та зміни у світовій торгівлі.

Зростання зайнятості за високого безробіття

Без Іспанії зростання зайнятості в ЄС було б значно слабшим, майже незначним, проте цей успіх є сусідом зі стабільним парадоксом. Іспанія, як і раніше, має один з найвищих рівнів безробіття в Європі, близький до 10%.

Ця двоїстість визначає поточну економічну ситуацію в Іспанії: активне створення робочих місць за наявності структурних дисбалансів. Коли економіка зростає, Іспанія процвітає; коли вона сповільнюється, країна страждає більше за інших.

Перехід до моделі внутрішнього попиту

Після багатьох років опори на зовнішній сектор та державні витрати зростання економіки переорієнтувалося на внутрішній попит. Споживання та інвестиції виходять на перший план — частково завдяки збільшенню чисельності населення та появі нових працівників на ринку праці.

Цей поворот наближає Іспанію до більш збалансованої моделі, хоч і не позбавленої ризиків. Залежність таких чинників як імміграція чи внутрішнє споживання ставить під сумнів довгострокову стабільність економічного зростання.

Поляки масово купують житло в Іспанії: де найбільше

У 2025 році громадяни Польщі придбали в Іспанії 4136 об'єктів нерухомості. Поляки посідають 8-ме місце серед іноземців, які придбали нерухомість у Іспанії (4,26% у 2025 році). Раніше ми писали, що жителі Польщі дедалі більше інвестують у нерухомість за кордоном. Іспанія є одним із найпривабливіших напрямків.

Раніше Finance.ua писав , що ціни на житло в Іспанії досить різноманітні. Найдорожчим воно, традиційно, буде у столиці. Так, у Мадриді поблизу центру однокімнатні квартири, площею 42 кв. м коштують від 218 тис. євро (~10, млн гривень). А великі квартири, площею понад 100 квадратних метрів коштують у межах 890 тис. — 1,1 млн євро (~43−53 млн гривень).

