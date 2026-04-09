В Іспанії заборонили просто викидати їжу: штрафи можуть сягати 500 тис. євро

В Іспанії заборонили просто викидати їжу: штрафи можуть сягати 500 тис. євро

Тепер за викидання їжі в Іспанії можна отримати штрафи від 2 000 до 500 тисяч євро. Тепер кафе і ресторани мають переглянути свою політику щодо залишків їжі. В іншому випадку їм загрожуть величезні штрафи.

Про це пишуть ЗМІ Іспанії, ми передаємо основне.

В Іспанія запрацювала нова Ley de Prevención del Desperdicio Alimentario — закон проти харчових відходів. Тепер магазинам, ресторанам і барам заборонено викидати їжу, придатну до споживання.

Для чого це

Закон покликаний зменшити харчові відходи: у країні щороку викидають понад 1,3 млн тонн їжі, яка могла б бути використана.

Що тепер зобов’язані робити бізнеси

знижувати ціну на продукти, термін яких скоро закінчується;

передавати надлишки благодійним організаціям;

впроваджувати плани скорочення харчових відходів.

Для ресторанів вводять нові правила:

залишки їжі мають правильно перерозподіляти або утилізувати,

клієнтам повинні пропонувати забрати недоїдену їжу із собою.

Штрафи за порушення

до 2 000 євро — легкі порушення.

2 001 — 60 000 євро — серйозні.

до 500 000 євро — дуже серйозні порушення.

