В Іспанії заборонили просто викидати їжу: штрафи можуть сягати 500 тис. євро
Тепер за викидання їжі в Іспанії можна отримати штрафи від 2 000 до 500 тисяч євро. Тепер кафе і ресторани мають переглянути свою політику щодо залишків їжі. В іншому випадку їм загрожуть величезні штрафи.
Про це пишуть ЗМІ Іспанії, ми передаємо основне.
В Іспанія запрацювала нова Ley de Prevención del Desperdicio Alimentario — закон проти харчових відходів. Тепер магазинам, ресторанам і барам заборонено викидати їжу, придатну до споживання.
Для чого це
Закон покликаний зменшити харчові відходи: у країні щороку викидають понад 1,3 млн тонн їжі, яка могла б бути використана.
Що тепер зобов’язані робити бізнеси
- знижувати ціну на продукти, термін яких скоро закінчується;
- передавати надлишки благодійним організаціям;
- впроваджувати плани скорочення харчових відходів.
Для ресторанів вводять нові правила:
- залишки їжі мають правильно перерозподіляти або утилізувати,
- клієнтам повинні пропонувати забрати недоїдену їжу із собою.
Штрафи за порушення
- до 2 000 євро — легкі порушення.
- 2 001 — 60 000 євро — серйозні.
- до 500 000 євро — дуже серйозні порушення.
До цього Finance.ua зазначав, що що треба знати перед поїздкою до Іспанії: ТОП-16 порад.
Раніше ми писали, скільки коштує місяць життя в Іспанії влітку. Витрати на місяць залежать від регіону країни, міста чи села та багатьох факторів. Наприклад, у великих містах: Барселоні, Мадриді та Валенсії розцінки на житло будуть набагато вищі, ніж у селах на півночі та всередині країни.
Також за темою
В Іспанії заборонили просто викидати їжу: штрафи можуть сягати 500 тис. євро
Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026 році
$1 за барель нафти: Іран стягуватиме плату за прохід Ормузькою протокою
Один з найбільших аеропортів Італії скасував рейси: закінчилося пальне для літаків
Світові авіаперевізники вводять додаткові паливні збори через дефіцит пального
Трамп пророкує «великі гроші» після перемир’я з Іраном