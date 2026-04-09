0 800 307 555
укр
В Іспанії заборонили просто викидати їжу: штрафи можуть сягати 500 тис. євро

Світ
83
Тепер за викидання їжі в Іспанії можна отримати штрафи від 2 000 до 500 тисяч євро. Тепер кафе і ресторани мають переглянути свою політику щодо залишків їжі. В іншому випадку їм загрожуть величезні штрафи.
Про це пишуть ЗМІ Іспанії, ми передаємо основне.
В Іспанія запрацювала нова Ley de Prevención del Desperdicio Alimentario — закон проти харчових відходів. Тепер магазинам, ресторанам і барам заборонено викидати їжу, придатну до споживання.

Для чого це

Закон покликаний зменшити харчові відходи: у країні щороку викидають понад 1,3 млн тонн їжі, яка могла б бути використана.

Що тепер зобов’язані робити бізнеси

  • знижувати ціну на продукти, термін яких скоро закінчується;
  • передавати надлишки благодійним організаціям;
  • впроваджувати плани скорочення харчових відходів.

Для ресторанів вводять нові правила:

  • залишки їжі мають правильно перерозподіляти або утилізувати,
  • клієнтам повинні пропонувати забрати недоїдену їжу із собою.

Штрафи за порушення

  • до 2 000 євро — легкі порушення.
  • 2 001 — 60 000 євро — серйозні.
  • до 500 000 євро — дуже серйозні порушення.
До цього Finance.ua зазначав, що що треба знати перед поїздкою до Іспанії: ТОП-16 порад.
Раніше ми писали, скільки коштує місяць життя в Іспанії влітку. Витрати на місяць залежать від регіону країни, міста чи села та багатьох факторів. Наприклад, у великих містах: Барселоні, Мадриді та Валенсії розцінки на житло будуть набагато вищі, ніж у селах на півночі та всередині країни.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Іспанія
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems