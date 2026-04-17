0 800 307 555
укр
Де зарплати зростають найшвидше — рейтинг вакансій

Особисті фінанси
18
Зарплата
За рік — з березня 2025 до березня 2026 — медіанні зарплати за окремими вакансіями в Україні зросли на 31−96%.
Про це свідчить аналіз зростання медіанної зарплати, проведений платформою OLX Робота.
Водночас порівняння з початком повномасштабного вторгнення показує ще більш суттєві зміни: у низці сфер доходи зросли у 2−4 рази.

У яких вакансіях найбільше зросли зарплати

Найбільший приріст за останні 12 місяців зафіксовано у категорії реклама/дизайн/PR. Зарплата копірайтера майже подвоїлася — з 12 500 до 24 500 грн (+96%), що стало найвищим показником серед усіх вакансій.
До трійки лідерів також увійшли:
  • супервайзер у торгівлі — +64% до 45 000 грн;
  • аудитор — +45% до 27 500 грн.
Суттєве зростання зафіксоване і в робітничих спеціальностях. Зокрема, підсобники у виробництві отримують у середньому 30 000 грн (+41%), сантехніки — 40 500 грн (+35%), а рихтувальники в автосервісі — до 60 000 грн (+33%).
У сфері послуг і краси також є приріст: медіанна зарплата косметолога зросла до 26 250 грн (+31%). Такий самий рівень зростання показали вакансії менеджерів по роботі з клієнтами (до 27 500 грн) та мулярів у категорії будівництва (до 58 750 грн).
Читайте також

Як змінилися зарплати з 2022 року

Якщо порівнювати із березнем 2022 року, зростання є ще більш відчутним. Найбільший приріст демонструють культурно-розважальна сфера та б’юті-індустрія.
Серед лідерів:
  • аніматори — майже у 4 рази (з 5 000 до 19 500 грн);
  • косметологи — у 3,7 раза;
  • фотографи — у 3 рази.
Будівельні спеціальності також суттєво додали в оплаті праці:
  • сантехніки — у 3,2 раза;
  • різноробочі — у 3,1 раза;
  • маляри — у 3 рази;
  • плиточники — у 2,9 раза;
  • штукатури — у 2,8 раза;
  • будівельники — у 2,5 раза.
До десятки також увійшли стоматологи, зарплати яких зросли у 2,4 раза — до 40 000 грн.
Читайте також

Нерівномірне зростання ринку праці

Аналітика свідчить, що ринок праці розвивається нерівномірно. Якщо за рік найбільше зростання спостерігається у сферах торгівлі, реклами та будівництва, то у довгостроковій перспективі лідирують будівельні професії та б’юті-індустрія.
Водночас окремі професії демонструють значно повільнішу динаміку:
  • зарплати нянь зросли лише у 1,2 раза;
  • домробітниць — у 1,4 раза;
  • сторожів — у 1,5 раза.
Це свідчить про різну швидкість адаптації галузей до нових економічних умов.
Раніше ми повідомляли, що за аналізом НБУ дефіцит кадрів у поєднанні з підвищенням виплат у бюджетному секторі зумовлює стрімке зростання заробітних плат. За даними Державної служби статистики, у лютому 2026 року середня зарплата становила 28,3 тис. грн. Номінальне зростання досягло 22,4% у річному вимірі, а реальне — 13,8%.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВакансіїЗарплатаСередня зарплатаПрофесії
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems