Де зарплати зростають найшвидше — рейтинг вакансій

За рік — з березня 2025 до березня 2026 — медіанні зарплати за окремими вакансіями в Україні зросли на 31−96%.

Про це свідчить аналіз зростання медіанної зарплати, проведений платформою OLX Робота.

Водночас порівняння з початком повномасштабного вторгнення показує ще більш суттєві зміни: у низці сфер доходи зросли у 2−4 рази.

У яких вакансіях найбільше зросли зарплати

Найбільший приріст за останні 12 місяців зафіксовано у категорії реклама/дизайн/PR. Зарплата копірайтера майже подвоїлася — з 12 500 до 24 500 грн (+96%), що стало найвищим показником серед усіх вакансій.

До трійки лідерів також увійшли:

супервайзер у торгівлі — +64% до 45 000 грн;

аудитор — +45% до 27 500 грн.

Суттєве зростання зафіксоване і в робітничих спеціальностях. Зокрема, підсобники у виробництві отримують у середньому 30 000 грн (+41%), сантехніки — 40 500 грн (+35%), а рихтувальники в автосервісі — до 60 000 грн (+33%).

У сфері послуг і краси також є приріст: медіанна зарплата косметолога зросла до 26 250 грн (+31%). Такий самий рівень зростання показали вакансії менеджерів по роботі з клієнтами (до 27 500 грн) та мулярів у категорії будівництва (до 58 750 грн).

Як змінилися зарплати з 2022 року

Якщо порівнювати із березнем 2022 року, зростання є ще більш відчутним. Найбільший приріст демонструють культурно-розважальна сфера та б’юті-індустрія.

Серед лідерів:

аніматори — майже у 4 рази (з 5 000 до 19 500 грн);

косметологи — у 3,7 раза;

фотографи — у 3 рази.

Будівельні спеціальності також суттєво додали в оплаті праці:

сантехніки — у 3,2 раза;

різноробочі — у 3,1 раза;

маляри — у 3 рази;

плиточники — у 2,9 раза;

штукатури — у 2,8 раза;

будівельники — у 2,5 раза.

До десятки також увійшли стоматологи, зарплати яких зросли у 2,4 раза — до 40 000 грн.

Нерівномірне зростання ринку праці

Аналітика свідчить, що ринок праці розвивається нерівномірно. Якщо за рік найбільше зростання спостерігається у сферах торгівлі, реклами та будівництва, то у довгостроковій перспективі лідирують будівельні професії та б’юті-індустрія.

Водночас окремі професії демонструють значно повільнішу динаміку:

зарплати нянь зросли лише у 1,2 раза;

домробітниць — у 1,4 раза;

сторожів — у 1,5 раза.

Це свідчить про різну швидкість адаптації галузей до нових економічних умов.

Раніше ми повідомляли , що за аналізом НБУ дефіцит кадрів у поєднанні з підвищенням виплат у бюджетному секторі зумовлює стрімке зростання заробітних плат. За даними Державної служби статистики, у лютому 2026 року середня зарплата становила 28,3 тис. грн. Номінальне зростання досягло 22,4% у річному вимірі, а реальне — 13,8%.

