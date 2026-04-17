За рік — з березня 2025 до березня 2026 — медіанні зарплати за окремими вакансіями в Україні зросли на 31−96%.
Про це свідчить аналіз зростання медіанної зарплати, проведений платформою OLX Робота.
Водночас порівняння з початком повномасштабного вторгнення показує ще більш суттєві зміни: у низці сфер доходи зросли у 2−4 рази.
У яких вакансіях найбільше зросли зарплати
Найбільший приріст за останні 12 місяців зафіксовано у категорії реклама/дизайн/PR. Зарплата копірайтера майже подвоїлася — з 12 500 до 24 500 грн (+96%), що стало найвищим показником серед усіх вакансій.
Суттєве зростання зафіксоване і в робітничих спеціальностях. Зокрема, підсобники у виробництві отримують у середньому 30 000 грн (+41%), сантехніки — 40 500 грн (+35%), а рихтувальники в автосервісі — до 60 000 грн (+33%).
У сфері послуг і краси також є приріст: медіанна зарплата косметолога зросла до 26 250 грн (+31%). Такий самий рівень зростання показали вакансії менеджерів по роботі з клієнтами (до 27 500 грн) та мулярів у категорії будівництва (до 58 750 грн).
Аналітика свідчить, що ринок праці розвивається нерівномірно. Якщо за рік найбільше зростання спостерігається у сферах торгівлі, реклами та будівництва, то у довгостроковій перспективі лідирують будівельні професії та б’юті-індустрія.
Водночас окремі професії демонструють значно повільнішу динаміку:
зарплати нянь зросли лише у 1,2 раза;
домробітниць — у 1,4 раза;
сторожів — у 1,5 раза.
Це свідчить про різну швидкість адаптації галузей до нових економічних умов.
Раніше ми повідомляли, що за аналізом НБУ дефіцит кадрів у поєднанні з підвищенням виплат у бюджетному секторі зумовлює стрімке зростання заробітних плат.
За даними Державної служби статистики, у лютому 2026 року середня зарплата становила 28,3 тис. грн. Номінальне зростання досягло 22,4% у річному вимірі, а реальне — 13,8%.