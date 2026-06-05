Виплата декретних та лікарняних: що нового для ФОП
Кого стосуються зміни
- зміни стосуються лікарняних,
- допомоги по вагітності та пологах,
- виплат у разі нещасного випадку на виробництві.
Урахування періодів без сплати ЄСВ
- Уточнення щодо робочих днів
- Оновлення правил оплати лікарняних
- оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності (або 17 днів — у разі нещасного випадку на виробництві чи профзахворювання) здійснюється за рахунок роботодавця;
- підставою є листок непрацездатності (паперовий або електронний) і довідка про зарплату або дані з реєстру застрахованих осіб.
Окремий механізм для ФОПів і самозайнятих
Норма про виплати декретних
- були звільнені від сплати ЄСВ за законом;
- не мають страхування з тимчасової непрацездатності на інших підставах.
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