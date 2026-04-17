Де знайти віддалену роботи: 10 гарячих вакансій

Віддалена робота
Гнучкий графік, відсутність щоденних поїздок і можливість працювати з будь-якого місця — усе це робить віддалену роботу привабливою для сучасних фахівців. Такий формат відкриває нові можливості для кар’єрного розвитку. Ділимося добіркою 10 актуальних віддалених і гібридних вакансій від robota.ua — тут зібрані вакансії у різних сферах від digital і медіа до фінансів, юриспруденції та інженерії.

Інтернет-маркетолог у Master Service

📍 Віддалено
Компанія зі сфери автосервісу, запчастин та обладнання шукає фахівця, який відповідатиме за ефективність онлайн-реклами, координуватиме роботу підрядників і контролюватиме результати рекламних кампаній у B2C- та B2B-напрямах.
Портрет ідеального кандидата:
  • досвід у digital/internet-маркетингу — від 2 років;
  • практичні навички роботи з Meta Ads, Google Ads, GA4, GTM;
  • розуміння специфіки e-commerce та роботи з Google Merchant Center;
  • досвід взаємодії з підрядниками та управління їхньою роботою.

Graphic Designer в AVELaunch Books

📍 Віддалено
Роботодавець — платформа для масштабування експертності та створення інтелектуальних продуктів, яка спеціалізується на перетворенні досвіду підприємців, коучів та консультантів на власні книги.
Шанс отримати цю позицію мають кандидати:
  • з вищою освітою (профільна — буде перевагою, але не є обов’язковою);
  • досвідом роботи від 1,5 року у графічному дизайні (книжковому, поліграфічному або маркетинговому);
  • досвідом щонайменше у двох напрямах: книжковий дизайн/digital-маркетинг/брендинг;
  • які впевнено володіють InDesign, Figma, Adobe Illustrator та Photoshop;
Наявність портфоліо — обов’язкова умова для розгляду кандидатури.

Заступник керівника відділу продажів у Видавництво «Ранок»

📍 Віддалено
Як йдеться у вакансії, майбутньому працівнику доручать:
  • координувати операційну роботу відділу продажів;
  • працювати з ключовими партнерами та розвивати нові співпраці;
  • запускати та реалізовувати ініціативи для зростання продажів;
  • контролювати дебіторську заборгованість;
  • супроводжувати документообіг і звітність.

Інженер-конструктор із розробки інтер’єрів літака у «Прогрестех-Україна»

📍 Віддалено/гібридний формат
Інженерна компанія, що працює з провідними світовими гравцями у сфері авіабудування (зокрема Boeing), шукає:
  • інженерів із досвідом у машинобудівній сфері, переважно з навичками розробки інтер’єрів, планера літака тощо;
  • також готові розглядати випускників і студентів старших курсів технічних спеціальностей.
Пропонують, серед іншого: медичне страхування з покриттям витрат на лікарські препарати, матеріальну підтримку іногороднім співробітникам, курси англійської мови та професійне навчання, можливість тривалих відряджень до США.
Business Development Manager (В2В)/Менеджер з розвитку бізнесу (В2В) в Modus X (ДТЕК)

📍 Віддалено/гібридний формат
Про роботодавця
Modus X — ІТ-компанія, що виросла з цифрової трансформації ДТЕК і сьогодні працює як окремий гравець ринку.
На посаду шукають досвідченого фахівця, який готовий працювати з enterprise-клієнтами та впливати на стратегічне зростання бізнесу.
Що важливо для ролі:
  • 8+ років у B2B-продажах (IT, консалтинг, enterprise software);
  • досвід роботи з великими компаніями (mid/large enterprise, international clients);
  • підтверджений трек-рекорд закриття угод від $2M+;
  • сильні переговорні та презентаційні навички на рівні топменеджменту;
  • розуміння IT-рішень і вміння продавати через бізнес-цінність, а не лише технології.

Андеррайтер (ФОП, мікробізнес) у NovaPay

📍 Віддалено
Міжнародний фінансовий сервіс, що входить в ГК Nova, шукає працівника, якому доручать:
  • аналізувати кредитні заявки ФОП;
  • оцінювати кредитоспроможність клієнтів і ризики;
  • брати участь в інвентаризації кредитних справ;
  • супроводжувати кредити юридичних осіб за запитом керівництва та інших підрозділів компанії;
  • брати участь в розробці та актуалізації внутрішніх документів щодо кредитування юридичних осіб.

Аудитор (ка) у Baker Tilly

📍 Віддалено/гібридний формат
Українська компанія, що надає послуги у сфері аудиту, бізнес-консалтингу, незалежної оцінки, бухгалтерського та управлінського обліку, відкрила вакансію.
Перевагу надають кандидатам:
  • з досвідом роботи на посаді аудитора, бухгалтера або фінансового аналітика — від 1 року;
  • знанням бухгалтерського обліку та МСФЗ;
  • англійською — від рівня Intermediate;
  • сертифікати (ACCA, CAP, ОСНАД) — будуть перевагою.
Senior SEO Specialist у Dentsu Ukraine

📍 Віддалено або офіс у центрі Києва
Частина глобального комунікаційного холдингу dentsu International і один із лідерів рекламного ринку оголосила про вакансію.
Шукають Senior SEO Specialist у агенцію iProspect. Роль для експерта, який готовий формувати SEO-стратегії та впливати на результат масштабних проєктів.
Чим доведеться займатися:
  • розробляти та реалізовувати SEO-стратегії;
  • проводити технічні аудити та оптимізацію сайтів;
  • аналізувати конкурентів і шукати точки зростання;
  • проводити A/B-тести та працювати з гіпотезами;
  • менторити Junior і Middle SEO-спеціалістів;
  • комунікувати зі стейкхолдерами та презентувати результати.

Провідний юрисконсульт в OTP Bank Ukraine

📍 Віддалено/гібридний формат
Один з найбільших українських банків зі 100%-им іноземним капіталом шукає фахівця з досвідом у банківській сфері — від 3 років та практикою супроводу правочинів і роботи з корпоративними клієнтами.
Що входитиме у зону відповідальності:
  • супровід кредитних угод юридичних осіб;
  • робота із забезпеченням зобов’язань (застава рухомого та нерухомого майна);
  • консультації з валютного контролю та фінмоніторингу;
  • участь у відкритті та обслуговуванні рахунків;
  • актуалізація договірної бази відповідно до законодавства.

Сценарист (ка) для YouTube каналу у Starlight Media

📍 Віддалено
Одна з найбільших медіагруп у Східній Європі шукає сценариста з досвідом від 1 року, який вміє створювати структуровані та цікаві тексти, має навички ресерчу, фактчекінгу та роботи з джерелами, здатний генерувати ідеї та знаходити нові формати.
Майбутній працівник буде:
  • писати сценарії для YouTube-контенту;
  • аналізувати тренди та конкурентів;
  • підбирати візуальні матеріали (фото, відео, графіку);
  • формувати ТЗ для монтажу;
  • працювати зі змістом: структурувати, спрощувати та підсилювати матеріал.
Раніше ми повідомляли, що в Україні дуже поширені історії, коли роботодавець пропонує «пройти випробувальний термін» без офіційного оформлення, а договір обіцяє підписати згодом. У результаті працівник ризикує залишитися без стажу, соціальних гарантій і навіть зарплати. Як довести, що ви працювали і захистити свої права — розповіли за посиланням.
Світлана Вишковська
Редактор
Finance.ua
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
