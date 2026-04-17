Де знайти віддалену роботи: 10 гарячих вакансій
Гнучкий графік, відсутність щоденних поїздок і можливість працювати з будь-якого місця — усе це робить віддалену роботу привабливою для сучасних фахівців. Такий формат відкриває нові можливості для кар’єрного розвитку. Ділимося добіркою 10 актуальних віддалених і гібридних вакансій від robota.ua — тут зібрані вакансії у різних сферах від digital і медіа до фінансів, юриспруденції та інженерії.
Інтернет-маркетолог у Master Service
📍 Віддалено
Компанія зі сфери автосервісу, запчастин та обладнання шукає фахівця, який відповідатиме за ефективність онлайн-реклами, координуватиме роботу підрядників і контролюватиме результати рекламних кампаній у B2C- та B2B-напрямах.
Портрет ідеального кандидата:
- досвід у digital/internet-маркетингу — від 2 років;
- практичні навички роботи з Meta Ads, Google Ads, GA4, GTM;
- розуміння специфіки e-commerce та роботи з Google Merchant Center;
- досвід взаємодії з підрядниками та управління їхньою роботою.
Graphic Designer в AVELaunch Books
📍 Віддалено
Роботодавець — платформа для масштабування експертності та створення інтелектуальних продуктів, яка спеціалізується на перетворенні досвіду підприємців, коучів та консультантів на власні книги.
Шанс отримати цю позицію мають кандидати:
- з вищою освітою (профільна — буде перевагою, але не є обов’язковою);
- досвідом роботи від 1,5 року у графічному дизайні (книжковому, поліграфічному або маркетинговому);
- досвідом щонайменше у двох напрямах: книжковий дизайн/digital-маркетинг/брендинг;
- які впевнено володіють InDesign, Figma, Adobe Illustrator та Photoshop;
Наявність портфоліо — обов’язкова умова для розгляду кандидатури.
Заступник керівника відділу продажів у Видавництво «Ранок»
📍 Віддалено
Як йдеться у вакансії, майбутньому працівнику доручать:
- координувати операційну роботу відділу продажів;
- працювати з ключовими партнерами та розвивати нові співпраці;
- запускати та реалізовувати ініціативи для зростання продажів;
- контролювати дебіторську заборгованість;
- супроводжувати документообіг і звітність.
Інженер-конструктор із розробки інтер’єрів літака у «Прогрестех-Україна»
📍 Віддалено/гібридний формат
Інженерна компанія, що працює з провідними світовими гравцями у сфері авіабудування (зокрема Boeing), шукає:
- інженерів із досвідом у машинобудівній сфері, переважно з навичками розробки інтер’єрів, планера літака тощо;
- також готові розглядати випускників і студентів старших курсів технічних спеціальностей.
Пропонують, серед іншого: медичне страхування з покриттям витрат на лікарські препарати, матеріальну підтримку іногороднім співробітникам, курси англійської мови та професійне навчання, можливість тривалих відряджень до США.
Business Development Manager (В2В)/Менеджер з розвитку бізнесу (В2В) в Modus X (ДТЕК)
📍 Віддалено/гібридний формат
Про роботодавця
Modus X — ІТ-компанія, що виросла з цифрової трансформації ДТЕК і сьогодні працює як окремий гравець ринку.
На посаду шукають досвідченого фахівця, який готовий працювати з enterprise-клієнтами та впливати на стратегічне зростання бізнесу.
Що важливо для ролі:
- 8+ років у B2B-продажах (IT, консалтинг, enterprise software);
- досвід роботи з великими компаніями (mid/large enterprise, international clients);
- підтверджений трек-рекорд закриття угод від $2M+;
- сильні переговорні та презентаційні навички на рівні топменеджменту;
- розуміння IT-рішень і вміння продавати через бізнес-цінність, а не лише технології.
Андеррайтер (ФОП, мікробізнес) у NovaPay
📍 Віддалено
Міжнародний фінансовий сервіс, що входить в ГК Nova, шукає працівника, якому доручать:
- аналізувати кредитні заявки ФОП;
- оцінювати кредитоспроможність клієнтів і ризики;
- брати участь в інвентаризації кредитних справ;
- супроводжувати кредити юридичних осіб за запитом керівництва та інших підрозділів компанії;
- брати участь в розробці та актуалізації внутрішніх документів щодо кредитування юридичних осіб.
Аудитор (ка) у Baker Tilly
📍 Віддалено/гібридний формат
Українська компанія, що надає послуги у сфері аудиту, бізнес-консалтингу, незалежної оцінки, бухгалтерського та управлінського обліку, відкрила вакансію.
Перевагу надають кандидатам:
- з досвідом роботи на посаді аудитора, бухгалтера або фінансового аналітика — від 1 року;
- знанням бухгалтерського обліку та МСФЗ;
- англійською — від рівня Intermediate;
- сертифікати (ACCA, CAP, ОСНАД) — будуть перевагою.
Senior SEO Specialist у Dentsu Ukraine
📍 Віддалено або офіс у центрі Києва
Частина глобального комунікаційного холдингу dentsu International і один із лідерів рекламного ринку оголосила про вакансію.
Шукають Senior SEO Specialist у агенцію iProspect. Роль для експерта, який готовий формувати SEO-стратегії та впливати на результат масштабних проєктів.
Чим доведеться займатися:
- розробляти та реалізовувати SEO-стратегії;
- проводити технічні аудити та оптимізацію сайтів;
- аналізувати конкурентів і шукати точки зростання;
- проводити A/B-тести та працювати з гіпотезами;
- менторити Junior і Middle SEO-спеціалістів;
- комунікувати зі стейкхолдерами та презентувати результати.
Провідний юрисконсульт в OTP Bank Ukraine
📍 Віддалено/гібридний формат
Один з найбільших українських банків зі 100%-им іноземним капіталом шукає фахівця з досвідом у банківській сфері — від 3 років та практикою супроводу правочинів і роботи з корпоративними клієнтами.
Що входитиме у зону відповідальності:
- супровід кредитних угод юридичних осіб;
- робота із забезпеченням зобов’язань (застава рухомого та нерухомого майна);
- консультації з валютного контролю та фінмоніторингу;
- участь у відкритті та обслуговуванні рахунків;
- актуалізація договірної бази відповідно до законодавства.
Сценарист (ка) для YouTube каналу у Starlight Media
📍 Віддалено
Одна з найбільших медіагруп у Східній Європі шукає сценариста з досвідом від 1 року, який вміє створювати структуровані та цікаві тексти, має навички ресерчу, фактчекінгу та роботи з джерелами, здатний генерувати ідеї та знаходити нові формати.
Майбутній працівник буде:
- писати сценарії для YouTube-контенту;
- аналізувати тренди та конкурентів;
- підбирати візуальні матеріали (фото, відео, графіку);
- формувати ТЗ для монтажу;
- працювати зі змістом: структурувати, спрощувати та підсилювати матеріал.
Раніше ми повідомляли, що в Україні дуже поширені історії, коли роботодавець пропонує «пройти випробувальний термін» без офіційного оформлення, а договір обіцяє підписати згодом. У результаті працівник ризикує залишитися без стажу, соціальних гарантій і навіть зарплати. Як довести, що ви працювали і захистити свої права — розповіли за посиланням.
