Де знайти віддалену роботи: 10 гарячих вакансій Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Віддалена робота

Гнучкий графік, відсутність щоденних поїздок і можливість працювати з будь-якого місця — усе це робить віддалену роботу привабливою для сучасних фахівців. Такий формат відкриває нові можливості для кар’єрного розвитку. Ділимося добіркою 10 актуальних віддалених і гібридних вакансій від robota.ua — тут зібрані вакансії у різних сферах від digital і медіа до фінансів, юриспруденції та інженерії.

Інтернет-маркетолог у Master Service

📍 Віддалено

Компанія зі сфери автосервісу, запчастин та обладнання шукає фахівця , який відповідатиме за ефективність онлайн-реклами, координуватиме роботу підрядників і контролюватиме результати рекламних кампаній у B2C- та B2B-напрямах.

Портрет ідеального кандидата:

досвід у digital/internet-маркетингу — від 2 років;

практичні навички роботи з Meta Ads, Google Ads, GA4, GTM;

розуміння специфіки e-commerce та роботи з Google Merchant Center;

досвід взаємодії з підрядниками та управління їхньою роботою.

Graphic Designer в AVELaunch Books

📍 Віддалено

Роботодавець — платформа для масштабування експертності та створення інтелектуальних продуктів, яка спеціалізується на перетворенні досвіду підприємців, коучів та консультантів на власні книги.

з вищою освітою (профільна — буде перевагою, але не є обов’язковою);

досвідом роботи від 1,5 року у графічному дизайні (книжковому, поліграфічному або маркетинговому);

досвідом щонайменше у двох напрямах: книжковий дизайн/digital-маркетинг/брендинг;

які впевнено володіють InDesign, Figma, Adobe Illustrator та Photoshop;

Наявність портфоліо — обов’язкова умова для розгляду кандидатури.

Заступник керівника відділу продажів у Видавництво «Ранок»

📍 Віддалено

координувати операційну роботу відділу продажів;

працювати з ключовими партнерами та розвивати нові співпраці;

запускати та реалізовувати ініціативи для зростання продажів;

контролювати дебіторську заборгованість;

супроводжувати документообіг і звітність.

Інженер-конструктор із розробки інтер’єрів літака у «Прогрестех-Україна»

📍 Віддалено/гібридний формат

Інженерна компанія, що працює з провідними світовими гравцями у сфері авіабудування (зокрема Boeing), шукає

інженерів із досвідом у машинобудівній сфері, переважно з навичками розробки інтер’єрів, планера літака тощо;

також готові розглядати випускників і студентів старших курсів технічних спеціальностей.

Пропонують, серед іншого: медичне страхування з покриттям витрат на лікарські препарати, матеріальну підтримку іногороднім співробітникам, курси англійської мови та професійне навчання, можливість тривалих відряджень до США.

Business Development Manager (В2В)/Менеджер з розвитку бізнесу (В2В) в Modus X (ДТЕК)

📍 Віддалено/гібридний формат

Про роботодавця

Modus X — ІТ-компанія, що виросла з цифрової трансформації ДТЕК і сьогодні працює як окремий гравець ринку.

На посаду шукають досвідченого фахівця, який готовий працювати з enterprise-клієнтами та впливати на стратегічне зростання бізнесу.

Що важливо для ролі:

8+ років у B2B-продажах (IT, консалтинг, enterprise software);

досвід роботи з великими компаніями (mid/large enterprise, international clients);

підтверджений трек-рекорд закриття угод від $2M+;

сильні переговорні та презентаційні навички на рівні топменеджменту;

розуміння IT-рішень і вміння продавати через бізнес-цінність, а не лише технології.

Андеррайтер (ФОП, мікробізнес) у NovaPay

📍 Віддалено

Міжнародний фінансовий сервіс, що входить в ГК Nova, шукає працівника , якому доручать:

аналізувати кредитні заявки ФОП;

оцінювати кредитоспроможність клієнтів і ризики;

брати участь в інвентаризації кредитних справ;

супроводжувати кредити юридичних осіб за запитом керівництва та інших підрозділів компанії;

брати участь в розробці та актуалізації внутрішніх документів щодо кредитування юридичних осіб.

Аудитор (ка) у Baker Tilly

📍 Віддалено/гібридний формат

Українська компанія, що надає послуги у сфері аудиту, бізнес-консалтингу, незалежної оцінки, бухгалтерського та управлінського обліку, відкрила вакансію

Перевагу надають кандидатам:

з досвідом роботи на посаді аудитора, бухгалтера або фінансового аналітика — від 1 року;

знанням бухгалтерського обліку та МСФЗ;

англійською — від рівня Intermediate;

сертифікати (ACCA, CAP, ОСНАД) — будуть перевагою.

Читайте також Ноутбук вдома чи зміна в цеху — хто в Україні може працювати віддалено

Senior SEO Specialist у Dentsu Ukraine

📍 Віддалено або офіс у центрі Києва

Частина глобального комунікаційного холдингу dentsu International і один із лідерів рекламного ринку оголосила про вакансію.

Шукають Senior SEO Specialist у агенцію iProspect. Роль для експерта, який готовий формувати SEO-стратегії та впливати на результат масштабних проєктів.

Чим доведеться займатися:

розробляти та реалізовувати SEO-стратегії;

проводити технічні аудити та оптимізацію сайтів;

аналізувати конкурентів і шукати точки зростання;

проводити A/B-тести та працювати з гіпотезами;

менторити Junior і Middle SEO-спеціалістів;

комунікувати зі стейкхолдерами та презентувати результати.

Провідний юрисконсульт в OTP Bank Ukraine

📍 Віддалено/гібридний формат

Один з найбільших українських банків зі 100%-им іноземним капіталом шукає фахівця з досвідом у банківській сфері — від 3 років та практикою супроводу правочинів і роботи з корпоративними клієнтами.

Що входитиме у зону відповідальності:

супровід кредитних угод юридичних осіб;

робота із забезпеченням зобов’язань (застава рухомого та нерухомого майна);

консультації з валютного контролю та фінмоніторингу;

участь у відкритті та обслуговуванні рахунків;

актуалізація договірної бази відповідно до законодавства.

Сценарист (ка) для YouTube каналу у Starlight Media

📍 Віддалено

Одна з найбільших медіагруп у Східній Європі шукає сценариста з досвідом від 1 року, який вміє створювати структуровані та цікаві тексти, має навички ресерчу, фактчекінгу та роботи з джерелами, здатний генерувати ідеї та знаходити нові формати.

Майбутній працівник буде:

писати сценарії для YouTube-контенту;

аналізувати тренди та конкурентів;

підбирати візуальні матеріали (фото, відео, графіку);

формувати ТЗ для монтажу;

працювати зі змістом: структурувати, спрощувати та підсилювати матеріал.

Раніше ми повідомляли, що в Україні дуже поширені історії, коли роботодавець пропонує «пройти випробувальний термін» без офіційного оформлення, а договір обіцяє підписати згодом. У результаті працівник ризикує залишитися без стажу, соціальних гарантій і навіть зарплати. Як довести, що ви працювали і захистити свої права — розповіли за посиланням

