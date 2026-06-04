Житлові ваучери для ВПО: чому переселенці не можуть придбати квартири у великих містах Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Квартири у багатоповерхівці

В Україні майже 1000 родин внутрішньо переміщених осіб з-поміж українських захисників уже скористалися житловими ваучерами та придбали нові оселі. Водночас для багатьох переселенців процес реалізації цієї допомоги залишається складним через бюрократичні обмеження та брак часу.

Про це заявив народний депутат Павло Фролов, наголосивши на необхідності термінових змін до урядових постанов.

Обмежений бюджет та географічний фактор

Нині сума житлового ваучера становить 2 мільйони гривень (трохи більше ніж 45 тисяч доларів за поточним курсом). За словами нардепа, цих коштів недостатньо для купівлі повноцінного житла у великих містах країни.

«2 мільйони гривень, на жаль, не вистачає для того, щоб купити нормальну двокімнатну квартиру в таких містах як Київ, Львів, Івано-Франківськ. Фактично люди можуть скористатися ваучером лише не в обласних центрах, а в менших містах, або купувати однокімнатну чи смарт-квартиру без ремонту», — зазначив Павло Фролов.

Це створює суттєві незручності для багатодітних родин, які потребують більшої житлової площі, але обмежені в географічному виборі.

Проблема синхронізації з програмою «єОселя»

Постанова Уряду № 1176 теоретично дозволяє використовувати ваучер як перший внесок або для погашення іпотеки. Проте на практиці цей механізм досі не врегульований — банки не мають чітких інструкцій, як приймати ваучери в межах програми пільгового кредитування «єОселя».

Через відсутність синхронізації двох державних програм переселенці позбавлені можливості доплатити власні чи кредитні кошти, щоб придбати краще житло.

Жорсткі часові рамки: 60 днів або втрата черги

Додатково ситуацію ускладнюють суворі терміни реалізації сертифіката. Після підтвердження бронювання коштів родина має лише 60 днів на те, щоб знайти житло, укласти договір у нотаріуса або державного реєстратора та надати інформацію для перерахунку коштів.

Якщо вкластися у цей термін не вдається, право на бронювання втрачається, гроші повертаються до бюджету, а заявка переходить назад до загальної черги.

«І 60 днів треба збільшувати, і потрібна синхронізація з програмами як „єОселя“ щодо можливого спрямування цих 2 мільйонів житлового ваучера на погашення іпотеки або на перший внесок», — підкреслив депутат.

Парламентарі вже звернулися до Кабінету Міністрів із вимогою оперативно внести зміни до відповідної постанови, щоб усунути бюрократичні бар’єри та дозволити переселенцям ефективно використовувати державну допомогу.

Раніше ми повідомляли , що українці, які подали заявки на бронювання коштів у межах програми єВідновлення за напрямом «Житло для ВПО з ТОТ», тепер можуть перевірити своє місце в черзі на фінансування.

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