Робота без оформлення: як довести, що ви працювали

В Україні дуже поширені історії, коли роботодавець пропонує «пройти випробувальний термін» без офіційного оформлення, а договір обіцяє підписати згодом. У результаті працівник ризикує залишитися без стажу, соціальних гарантій і навіть зарплати.

Про те, чи законна така практика та як захистити свої права — пояснили у robota.ua.

Чи можна працювати без наказу і договору

Ні. Працівника не можна допустити до роботи без укладеного трудового договору та наказу про прийняття.

Як зазначає Ірина Заквацька, помічниця юриста Адвокатського об’єднання «Максим Боярчуков та партнери», якщо людина фактично працює без оформлення, це вже порушення трудового законодавства. Обіцянки «підпишемо пізніше» не роблять таку зайнятість легальною.

Як довести, що ви працювали

Якщо оформлення затягують, важливо фіксувати всі докази виконання роботи. Це можуть бути:

робоче листування та постановка завдань;

графіки, табелі, доступ до корпоративних систем;

акти виконаних робіт і звіти;

скріни виплат або обговорення зарплати;

свідчення колег чи клієнтів.

Суди оцінюють докази в сукупності. Навіть непрямі підтвердження можуть довести факт трудових відносин.

Окремо варто зазначити: переписка в месенджерах і робочих чатах може бути електронним доказом у суді, якщо можна встановити сторони та зміст розмови.

Якщо роботодавець зволікає

Постійні обіцянки «оформити пізніше» — серйозний сигнал ризику. Юристи радять:

письмово нагадати про необхідність оформлення;

паралельно збирати докази;

не затягувати з реакцією.

Працівник може звернутися до Держпраці зі скаргою або подати позов до суду про встановлення факту трудових відносин. Через суд можна не лише легалізувати стаж, а й стягнути належні виплати.

Штрафи для роботодавців

За допуск працівника до роботи без трудового договору передбачені значні санкції:

за перше порушення — штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат за кожного працівника;

за повторне протягом двох років — 30 мінімальних зарплат.

Також можливі податкові санкції, адміністративна, а в окремих випадках — кримінальна відповідальність. Для посадових осіб штраф може сягати до 34 000 грн.

Навіть під час воєнного стану ризик перевірок і судових спорів для роботодавця зберігається.

Робота без оформлення — це завжди зона ризику. Історії про «випробувальний термін без договору» часто закінчуються конфліктами, перевірками та судовими позовами. Тому краще врегулювати трудові відносини одразу, ніж доводити їх постфактум.

