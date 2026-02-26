Міст Патона у Києві є аварійним і потребує невідкладних рішень — науковці Сьогодні 06:40

Міст Патона визнано аварійним з 2017 року

Технічний стан мосту імені Є.О. Патона в Києві викликає серйозне занепокоєння фахівців.

Про це повідомляє Національна академія наук України.

«Найбільше занепокоєння фахівців викликає технічний стан мосту імені Є.О. Патона. За результатами останніх обстежень, у його конструкціях зафіксовано критичні корозійні пошкодження несівних елементів — головних і поперечних балок, а також тріщини у з’єднаннях поясів і стінок головних балок. Фактично метал поперечних балок, на яких лежать плити проїзної частини, прокородував уже майже весь. Головні балки — а їх там чотири — наразі залишаються у відносно стабільному стані, і, ймовірно, саме це поки дозволяє мосту пропускати транспортні потоки, хоча й з обмеженнями», — йдеться у повідомленні.

У конструкціях мосту зафіксовано критичні корозійні пошкодження

За словами науковців, залишковий ресурс споруди оцінюється як нульовий, а корозійні процеси стають дедалі менш передбачуваними.

«Попри те, що КМДА ще у 2018 році визначила „Київавтодор“ замовником робіт, тендери на проєктування тричі скасовувалися (у 2020 та 2021 роках). Поки міст Метро вже почали ремонтувати, міст Патона залишається заручником бюрократичної тяганини. Водночас міст імені Є.О. Патона — не лише ключова транспортна артерія між берегами Дніпра. Це перша у світі суцільнозварна автодорожня споруда, символ української інженерної школи й об’єкт історичної спадщини, який визнано видатною зварною конструкцією ХХ століття», — наголошують в НАН.

За даними Українського інституту сталевих конструкцій ім. В. Шимановського та Інституту електрозварювання ім. Є. Патона НАН України, в Україні експлуатують понад 28 тисяч мостів і шляхопроводів, значна частина яких працює з перевантаженням. Якщо залізничні мости перебувають під постійним контролем, то автодорожні та комунальні споруди часто не відповідають сучасним вимогам безпеки, а єдиної системи технічного нагляду фактично не існує.

Особливо складна ситуація у Києві.

За результатами обстежень:

Дарницький міст — працездатний;

Північний і Південний — обмежено працездатні;

міст Метро та міст імені Є.О. Патона — визнані непрацездатними (аварійними), причому статус аварійного міст Патона має ще з 2017 року.

Наголошується, що на початку 2026 року Національний комітет України з теоретичної та прикладної механіки звернувся до уряду з пропозиціями щодо організації та фінансування капітального ремонту мосту.

Науковці НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона та Український інститут сталевих конструкцій готові долучитися до розв’язання проблеми й надати експертну підтримку. На думку фахівців, питання відновлення мосту вже давно перезріло і потребує системного державного рішення.

