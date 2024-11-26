Київська влада відповіла, що планує робити з аварійними мостами Метро і Патона — Finance.ua
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Київська влада відповіла, що планує робити з аварійними мостами Метро і Патона

Казна та Політика
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Київська влада відповіла, що планує робити з аварійними мостами Метро і Патона
Київська влада відповіла, що планує робити з аварійними мостами Метро і Патона
Сьогодні на мосту Метро у Києві проводяться протиаварійні роботи, які є одним з етапів робіт з реставрації об’єкту.
Про це в інтерв’ю «Хмарочосу» розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.
За словами Кандибора, роботи на мосту Метро планується завершити у 2026 році, вони дозволять забезпечити подальшу безпечну експлуатацію мосту без його закриття.
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«Важко прокоментувати ситуацію з мостом ім. Патона. Замовником реставраційних робіт на ньому — Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (Служба відновлення). Не місто Київ. Це було вирішено постановою Кабінету Міністрів України», — зазначив очільник Дептрансу.
За словами Кандибора, влада Києва спілкується з Урядом, з Агентством відновлення та Міністерством розвитку громад та територій щодо передачі Урядом права місту реалізації ремонтних робіт на даному мосту.
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«Щоб Київ зміг шукати додаткові кошти, не виключено, що кредитні, аби все ж таки розпочати необхідні роботи», — додав він.
Кандибор зазначив, що, враховуючи технічний стан мосту ім. Патона, фахівцями підприємства «Київавтошляхміст» в цілодобовому режимі ведеться моніторинг експлуатаційного стану конструкцій споруд.
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Нагадаємо, на мосту Метро, який був введений в експлуатацію у 1965 році, з кінця серпня тривають протиаварійні роботи. Наразі фахівці встановлюють тимчасові металеві підтримуючі конструкції у прогонах споруди. За словами мера Києва, це дозволить безпечну експлуатацію мосту без його закриття до початку реставрації. Кличко нагадав, що сьогодні міст Метро працює в обмеженому режимі щодо вантажопідйомності. На час виконання протиаварійних робіт рух авто та поїздів метрополітену спорудою збережений.
До слова, департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомив, що рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто може бути відкритим за кілька тижнів.
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