На Київщині відбудували міст, зруйнований під час війни (фото) — Finance.ua
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На Київщині відбудували міст, зруйнований під час війни (фото)

Казна та Політика
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На Київщині відбудували міст, зруйнований під час війни (фото)
На Київщині відбудували міст, зруйнований під час війни (фото)
На Київщині завершили відбудову мосту на трасі Р-02 Київ-Іванків-Овруч, зруйнованого під час повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.
Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
Новий міст має довжину 132 метри та ширину 12 метрів.
Він має дві смуги руху та два службові проходи. На проїзній частині влаштовано два шари асфальтобетону.
«Для комфортного й безпечного руху облаштовано автономне освітлення, змонтовано оцинковане бар’єрне та перильне огородження, нанесено розмітку та нові дорожні знаки. Укоси та конуси мосту укріплено, а для якісного водовідведення влаштовано локальні очисні споруди», — йдеться в повідомленні.
Будівництво велося із застосуванням сучасних технологій, зокрема антикорозійного захисту металевих конструкцій та тонкошарового покриття бетонних елементів.
Новий міст з’єднав Іванків і Київ надійним транспортним сполученням, що стало важливим кроком у відновленні регіону.
За матеріалами:
Центр транспортних стратегій
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