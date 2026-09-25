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Раді потрібно ухвалити понад 40 законопроєктів до кінця року, щоб перекрити «діру» в бюджеті — ЦЕС

Казна та Політика
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Ухвалення понад 40 законопроєктів до кінця року дозволить Україні отримати $14 млрд
Ухвалення понад 40 законопроєктів до кінця року дозволить Україні отримати $14 млрд
Верховна Рада до кінця 2026 року має ухвалити понад 40 законопроєктів, щоб Україна могла отримати близько $14 млрд міжнародного фінансування, необхідного для державного бюджету. Загальна потреба у фінансуванні становить $29,5 млрд.
Про це повідомляє Центр економічної стратегії.

Яке фінансування залежить від рішень Ради

За даними ЦЕС, ухвалення понад 40 законопроєктів до кінця року дозволить Україні отримати $14 млрд із необхідних $29,5 млрд. Решта коштів залежить від рішень, які не потребують голосування у Верховній Раді, їх мають ухвалити на рівні міністерств або Кабінету Міністрів.
«Ще близько $27 млрд потенційно можна буде отримати від Ukraine Support Loan „авансом“ з грошей на наступний рік», — додають експерти ЦЕС.
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Які рішення потрібні для траншу на $4,26 млрд

Для отримання наступного траншу в розмірі $4,26 млрд, за словами голови парламентського Комітету з питань бюджету Роксолани Підласої, Верховна Рада має ухвалити щонайменше чотири ключові рішення:
  • законопроєкт щодо оподаткування посилок вартістю до €150 із-за кордону;
  • законопроєкт щодо оцінки майна;
  • постанову про створення конкурсної комісії для відбору членів Рахункової палати;
  • повернути норму щодо політично значущих осіб (PEP) у редакції, яка відповідає вимогам Європейської комісії.
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За словами Підласої, два законопроєкти (щодо оподаткування посилок та оцінки майна) мають понад 1000 поправок.

Чи встигне Рада ухвалити рішення

Підласа зазначила, що технічно парламент може провести необхідні голосування вже під час наступного пленарного тижня в жовтні. Водночас для цього спочатку потрібно ухвалити постанову, яка дозволить проводити голосування під землею під час повітряних тривог.
«Технічно так. Перше, що нам потрібно буде зробити, це проголосувати постанову Верховної Ради, яка дозволить голосувати під землею. Тому що засідання зупиняється кожен раз, коли тривога навіть жовтого рівня. Поки ми не проголосуємо цю постанову, ми можемо просто не зібратися», — пояснила Підласа.
За її словами, щонайменше половина опозиційних фракцій бойкотуватиме таке рішення та вимагатиме проводити голосування лише в сесійній залі.
«Роботи багато, там десь 40 законопроєктів треба проголосувати до кінця року, щоб отримати всі ці гроші. Відверто кажучи, я не думаю, що це можливо», — підсумувала Підласа.
Трекер економіки України під час війни від ЦЕС показує, що в 2026 році Україна вже розпочала нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та отримала вже два кредитні транші загальним обсягом $2,2 млрд. Україна продовжує отримувати кошти за програмою ERA (за рахунок доходів від заморожених російських активів) — уже більше $9,7 млрд у 2026 році.
Раді потрібно ухвалити понад 40 законопроєктів до кінця року, щоб перекрити «діру» в бюджеті — ЦЕС
За підсумками 2025 року іноземна допомога покрила 56% додаткових потреб державного бюджету. У 2024 році цей показник становив 73%. Основою іноземного фінансування 2025 року були надходження коштів за рахунок доходів від заморожених російських активів (програма ERA). У 2026 році ключовим для України є фінансування від Європейського Союзу в межах великого кредиту на €90 млрд (Ukraine Support Loan).
Раді потрібно ухвалити понад 40 законопроєктів до кінця року, щоб перекрити «діру» в бюджеті — ЦЕС
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на міністра фінансів України Сергія Марченка писав, що Україна може уникнути бюджетної кризи, якщо до кінця 2026 року отримає $29,5 млрд міжнародного фінансування, передбаченого низкою програм підтримки. Для цього Верховна Рада та уряд мають виконати необхідні зобов’язання.
За матеріалами:
Finance.ua
БюджетВерховна РадаЗаконопроєкти
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