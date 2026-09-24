ДПС запустила дашборд для аналізу туристичного збору

Дашборд має чотири аналітичні сторінки: «Аналітика», «Динаміка», «Таблиця» та «Карта».

Державна податкова служба запустила новий аналітичний дашборд «Аналітика туристичного збору». Він дає змогу аналізувати не лише загальні показники декларування та сплати збору, а й детально розглядати дані за областями та територіальними громадами.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Які дані можна переглянути

Новий інструмент дозволяє швидко отримати як загальну картину по Україні, так і деталізовану інформацію за областями, територіальними громадами, типами платників та видами економічної діяльності.

Дані охоплюють 2024−2026 роки та дають можливість проаналізувати:

суми задекларованого та фактично сплаченого туристичного збору;

кількість податкових агентів та об’єктів розміщення;

кількість діб розміщення туристів;

ставки туристичного збору;

показники внутрішнього та в’їзного туризму;

розподіл показників за юридичними особами та фізичними особами — підприємцями.

Дані можна порівнювати в динаміці, зокрема за кварталами, а також аналізувати у розрізі областей і територіальних громад.

Чотири сторінки дашборду

Дашборд має чотири аналітичні сторінки: «Аналітика», «Динаміка», «Таблиця» та «Карта».

На сторінці «Аналітика» представлені основні підсумкові показники щодо декларування та сплати туристичного збору, кількості податкових агентів, об’єктів розміщення та діб перебування туристів.

Розділ «Динаміка» показує зміни показників у часі та дає змогу порівнювати обсяги задекларованого збору, фактичної сплати й кількість діб розміщення за кварталами.

Читайте також ДПС показала нову концепцію Електронного кабінету для підприємців — деталі

У розділі «Таблиця» доступна детальна інформація за областями та територіальними громадами. Зокрема, можна переглянути кількість податкових агентів, показники внутрішнього та в’їзного туризму, ставки збору, а також задекларовані та сплачені суми.

Сторінка «Карта» відображає географічний розподіл показників по Україні та дає змогу порівнювати регіони за сумою сплаченого туристичного збору або кількістю діб розміщення.

Для кого може бути корисний дашборд

Для органів місцевого самоврядування дашборд може бути практичним джерелом аналітичної інформації, щоб оцінити надходження туристичного збору, порівняти показники громад та планувати доходи місцевих бюджетів.

Для представників туристичної галузі та громадськості відкриті дані дають можливість оцінювати розвиток туристичної сфери та її вплив на фінансові ресурси територій.