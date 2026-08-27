ДПС показала нову концепцію Електронного кабінету для підприємців — деталі Сьогодні 10:12 — Казна та Політика

ДПС показала нову концепцію Електронного кабінету для підприємців — деталі

Державна податкова служба України представила концепцію оновлення Електронного кабінету платника податків для фізичних осіб — підприємців.

Про це пише ДПС.

Нині Електронним кабінетом користуються понад 5,4 мільйона платників податків. Упродовж років його функціонал постійно розширювався, однак разом із кількістю сервісів ускладнювалися структура, навігація та пошук необхідної інформації.

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«Ми послідовно переходимо до моделі «Податкова як сервіс», у центрі якої — потреби платника. Наша мета — змінити саму логіку взаємодії з податковою: від складних процедур і необхідності самостійно шукати відповіді — до зрозумілого, передбачуваного та проактивного сервісу.

Оновлений Електронний кабінет має стати єдиним персоналізованим цифровим простором, який допомагає платнику своєчасно й без зайвих зусиль виконувати податкові обов’язки", — наголосив заступник Голови ДПС з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Ігор Панченко.

Що передбачає концепція оновленого Кабінету:

Уся важлива інформація на головному екрані. Користувач одразу бачитиме, чи є податковий борг, які звіти необхідно подати, що потребує уваги та які важливі дати наближаються.

Персоналізований інтерфейс. Кабінет адаптуватиметься до потреб конкретного користувача — громадянина, ФОП або бухгалтера, який працює з кількома підприємствами чи підприємцями.

Менше ручного заповнення. Відомості, які вже містяться в інформаційних ресурсах ДПС, використовуватимуться для автоматичного передзаповнення. Платнику не доведеться повторно вносити дані, які держава вже має.

Зрозумілий шлях від зобов’язання до сплати. Кабінет показуватиме суму та даватиме змогу обрати зручний спосіб оплати: скористатися однією із запропонованих платіжних систем, сплатити через Apple Pay або Google Pay чи через QR-код НБУ для сплати через свій банк.

Повноцінна робота зі смартфона. Основні податкові операції також можна буде виконувати з мобільного пристрою.

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Оновлений інтерфейс Електронного кабінету створюється разом із платниками. Залучення підприємців, бухгалтерів та експертів дає змогу перевіряти рішення на реальних користувацьких сценаріях і вдосконалювати їх до початку технічної реалізації.

Раніше Державна податкова служба та Державна прикордонна служба України запровадили автоматичний обмін інформацією про перетин кордону громадянами та транспортом.

Також писали , що платники ПДВ не зобов’язані нараховувати податкові зобов’язання на товари, які були придбані для використання в оподатковуваних операціях, але під час воєнного або надзвичайного стану були знищені чи втрачені через обставини непереборної сили.

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