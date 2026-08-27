0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ДПС показала нову концепцію Електронного кабінету для підприємців — деталі

Казна та Політика
63
ДПС показала нову концепцію Електронного кабінету для підприємців — деталі
ДПС показала нову концепцію Електронного кабінету для підприємців — деталі
Державна податкова служба України представила концепцію оновлення Електронного кабінету платника податків для фізичних осіб — підприємців.
Про це пише ДПС.
Нині Електронним кабінетом користуються понад 5,4 мільйона платників податків. Упродовж років його функціонал постійно розширювався, однак разом із кількістю сервісів ускладнювалися структура, навігація та пошук необхідної інформації.
Читайте також
«Ми послідовно переходимо до моделі «Податкова як сервіс», у центрі якої — потреби платника. Наша мета — змінити саму логіку взаємодії з податковою: від складних процедур і необхідності самостійно шукати відповіді — до зрозумілого, передбачуваного та проактивного сервісу.
Читайте також
Оновлений Електронний кабінет має стати єдиним персоналізованим цифровим простором, який допомагає платнику своєчасно й без зайвих зусиль виконувати податкові обов’язки", — наголосив заступник Голови ДПС з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Ігор Панченко.

Що передбачає концепція оновленого Кабінету:

Уся важлива інформація на головному екрані. Користувач одразу бачитиме, чи є податковий борг, які звіти необхідно подати, що потребує уваги та які важливі дати наближаються.
Персоналізований інтерфейс. Кабінет адаптуватиметься до потреб конкретного користувача — громадянина, ФОП або бухгалтера, який працює з кількома підприємствами чи підприємцями.
Менше ручного заповнення. Відомості, які вже містяться в інформаційних ресурсах ДПС, використовуватимуться для автоматичного передзаповнення. Платнику не доведеться повторно вносити дані, які держава вже має.
Зрозумілий шлях від зобов’язання до сплати. Кабінет показуватиме суму та даватиме змогу обрати зручний спосіб оплати: скористатися однією із запропонованих платіжних систем, сплатити через Apple Pay або Google Pay чи через QR-код НБУ для сплати через свій банк.
Повноцінна робота зі смартфона. Основні податкові операції також можна буде виконувати з мобільного пристрою.
Читайте також
Оновлений інтерфейс Електронного кабінету створюється разом із платниками. Залучення підприємців, бухгалтерів та експертів дає змогу перевіряти рішення на реальних користувацьких сценаріях і вдосконалювати їх до початку технічної реалізації.
Раніше Державна податкова служба та Державна прикордонна служба України запровадили автоматичний обмін інформацією про перетин кордону громадянами та транспортом.
Також писали, що платники ПДВ не зобов’язані нараховувати податкові зобов’язання на товари, які були придбані для використання в оподатковуваних операціях, але під час воєнного або надзвичайного стану були знищені чи втрачені через обставини непереборної сили.
За матеріалами:
Finance.ua
Податки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems