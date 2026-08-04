ДПС і прикордонники автоматизували обмін даними: що це означає Сьогодні 08:32

Державна податкова служба та Державна прикордонна служба України запровадили автоматичний обмін інформацією про перетин кордону громадянами та транспортом.

Про це повідомила пресслужба ДПС.

«Автоматизований доступ це не про нові перевірки, обмеження чи додаткові повноваження. Правила перетину державного кордону також не змінюються. Але тепер ДПС зможе ще швидше виявляти фіктивні операції, схеми „сірого“ імпорту чи експорту, схеми ухилення від оподаткування, точніше виявляти податкове резидентство. По суті, ефективніше протидіятимемо тіньовій економіці», — розповіла очільниця ДПС Леся Карнаух.

Як працював обмін інформацією раніше

Раніше податкова запитувала дані через листи. Прикордонникам доводилося вручну опрацьовувати кожен лист і готувати відповіді.

Тепер процес автоматизовано. Працівник ДПС формує запит в електронній формі, а система автоматично створює відповідь за лічені секунди без залучення працівників до ручного опрацювання.

Для чого ДПС потрібні ці дані

Інформація про перетин кордону використовуватиметься податковою в сукупності з іншими даними, зокрема для:

визначення податкового резидентства. Перевірки статусу фізичних осіб, зокрема перебування в Україні понад 183 дні протягом року, для точного розрахунку податкових зобов’язань та уникнення подвійного оподаткування;

запобігання фіктивним операціям. Виявлення випадків, коли фінансово-господарські документи чи звітність підприємства підписує керівник, який на дату підписання фактично перебував за межами України.



Як захищатимуть інформацію

Захищений канал зв’язку. Обмін проходитиме на центральному рівні через Національну систему конфіденційного зв’язку:

Точкові запити. Кожен запит формуватиметься виключно щодо однієї особи або одного транспортного засобу за наявності чіткої правової підстави. Персоналізований доступ. Кожен запит підписуватиметься кваліфікованим електронним підписом (КЕП) конкретного посадовця ДПС із накладенням електронної позначки часу.

Повний аудит. Усі дії користувачів фіксуватимуться в електронних журналах аудиту, що має виключити несанкціонований чи анонімний перегляд інформації.



Така взаємодія не змінює правила або тривалість перетину державного кордону. Обмін даними здійснюється виключно в межах внутрішньої аналітичної роботи. Наявність податкових питань чи заборгованості не є підставою для обмеження права виїзду за кордон. Таке рішення, як і раніше, ухвалюється виключно судом у порядку, визначеному законом.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Бюро економічної безпеки України спільно з Державною податковою службою та Головним сервісним центром МВС запустило аналітичний інструмент для виявлення схем ухилення від сплати податків під час імпорту та продажу автомобілів.

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