ДПС і прикордонники автоматизували обмін даними: що це означає
Як працював обмін інформацією раніше
Для чого ДПС потрібні ці дані
- визначення податкового резидентства. Перевірки статусу фізичних осіб, зокрема перебування в Україні понад 183 дні протягом року, для точного розрахунку податкових зобов’язань та уникнення подвійного оподаткування;
- запобігання фіктивним операціям. Виявлення випадків, коли фінансово-господарські документи чи звітність підприємства підписує керівник, який на дату підписання фактично перебував за межами України.
Як захищатимуть інформацію
- Точкові запити. Кожен запит формуватиметься виключно щодо однієї особи або одного транспортного засобу за наявності чіткої правової підстави.
- Персоналізований доступ. Кожен запит підписуватиметься кваліфікованим електронним підписом (КЕП) конкретного посадовця ДПС із накладенням електронної позначки часу.
- Повний аудит. Усі дії користувачів фіксуватимуться в електронних журналах аудиту, що має виключити несанкціонований чи анонімний перегляд інформації.
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