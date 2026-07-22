В Україні запустили інструмент, що виявляє ухилення від сплати податків під час ввезення авто Сьогодні 19:33 — Казна та Політика

Аналітики отримали можливість зіставляти дані про ввезення автомобіля

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) спільно з Державною податковою службою (ДПС) та Головним сервісним центром МВС запустило аналітичний інструмент для виявлення схем ухилення від сплати податків під час імпорту та продажу автомобілів.

Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.

«Спільний інструмент БЕБ, ДПС та МВС дозволить перекрити схеми з маніпуляціями податковим кредитом, зменшити тіньовий сегмент ринку автоімпорту та забезпечити сплату податків до бюджету», — заявив Цивінський.

Як працювала схема

За словами Цивінського, аналітики БЕБ виявили схему, за якою компанії імпортували автомобілі в Україну, але не декларували їхній подальший продаж кінцевим покупцям.

У таких випадках фізична особа фактично купувала автомобіль, а компанія-імпортер здійснювала його ввезення та митне оформлення. Після реєстрації транспортного засобу на нового власника податкова накладна на продаж не оформлювалася. Внаслідок цього бюджет недоотримував податкові надходження, а сформований під час імпорту податковий кредит з ПДВ міг використовуватися в інших схемах ухилення від оподаткування.

Дані звірятимуть між трьома відомствами

Для оперативного виявлення таких фактів БЕБ, ДПС та ГСЦ МВС налагодили обмін інформацією. Аналітики отримали можливість зіставляти дані про ввезення автомобіля, реєстрацію податкової накладної на його продаж та оформлення транспортного засобу на кінцевого власника у сервісному центрі МВС.

Якщо автомобіль уже ввезений і зареєстрований, але його продаж не відображений у податковому обліку, така невідповідність одразу потрапляє в поле зору аналітиків для подальшого реагування.

Наступний крок — зазначення VIN-коду в податковій накладній

Наступним етапом стане обов’язкове зазначення VIN-коду автомобіля у податковій накладній.

Це дозволить підвищити ефективність відстеження руху транспортних засобів від моменту їх ввезення до реєстрації на кінцевого власника, а також запровадити механізм запобігання протиправній діяльності недоброчесних автоімпортерів, які системно не реєструють податкові накладні на продані автомобілі.

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