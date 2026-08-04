Австрія передала критичне обладнання для зміцнення енергетичної інфраструктури Сьогодні 06:40 — Енергетика

Київська, Чернівецька та Чернігівська області отримали від Австрії критично важливе обладнання для зміцнення енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

За даними Міненерго, допомогу надало Федеральне міністерство внутрішніх справ Австрії зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги українського відомства.

Отримане обладнання спрямоване на:

відновлення та модернізацію електромереж;

забезпечення резервного електроживлення;

підготовку енергетичної інфраструктури регіонів, зокрема Київської області, до осінньо-зимового сезону.

У міністерстві підкреслили, що Австрія системно підтримує український енергетичний сектор в умовах повномасштабної війни та залишається одним із надійних партнерів України у відновленні критичної інфраструктури.

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