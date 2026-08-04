Як правильно обрати СЕС для бізнесу: 5 поширених помилок Сьогодні 05:11 — Енергетика

Сонячна електростанція

Через зростання вартості електроенергії та ризики перебоїв з електропостачанням український бізнес дедалі активніше інвестує у власну генерацію. Сонячні електростанції залишаються одним із найпопулярніших рішень, однак помилки на етапі проєктування можуть збільшити строк окупності проєкту на роки.

Експерти Yasno назвали п’ять найпоширеніших помилок, яких компанії припускаються під час вибору СЕС.

Бізнес переплачує за зайві кіловати

СЕС генерує найбільше електроенергії у денні години. Якщо в цей час підприємство не споживає достатньо електроенергії, частина виробітку залишається невикористаною. У результаті компанія інвестує у потужності, які фактично не працюють на економію.

Особливо часто така проблема виникає у клієнтів групи Б, які не мають погодинних даних щодо власного споживання. Без такої аналітики складніше правильно визначити оптимальну потужність станції. Водночас помилки трапляються й серед споживачів групи А, якщо проєктування здійснюється без якісного аналізу споживання підприємства.

Порада: перед вибором станції потрібно обов’язково провести детальний аналіз профілю споживання.

Розрахунок на заробіток від продажу електроенергії

Після запровадження механізму активного споживача частина бізнесів почала розглядати можливість продажу надлишкової електроенергії як додаткове джерело доходу. Однак на практиці це не завжди працює так, як очікують інвестори.

Найбільші обсяги генерації СЕС припадають на години, коли ринкова ціна електроенергії зазвичай є однією з найнижчих. Тому надлишки продаються за менш вигідною вартістю, ніж багато хто прогнозує під час підготовки бізнес-кейсу.

Також варто пам’ятати, що при купівлі бізнесом електроенергії у вартість також входить ціна за розподіл та передачу, тоді як при продажу — лише компенсація вартості електроенергії.

Порада: якщо проєкт від самого початку передбачає генерацію значних надлишків для продажу, при розрахунку СЕС пріоритетом має бути покриття власного споживання підприємства.

Вибір підрядника та обладнання лише за ціною

Бажання скоротити початкові інвестиції часто змушує компанії обирати найдешевше обладнання і не досвідчених фахівців. На папері це дійсно може покращувати показники окупності проєкту, однак у реальності нерідко призводить до додаткових витрат.

Низькоякісні інвертори чи панелі можуть частіше виходити з ладу, а ремонт або очікування запасних частин призводять до простою станції та втрати генерації.

Через відсутність необхідного досвіду у фахівців, можуть виникнути ризики, а саме:

помилки в проєктуванні;

недоотримання заявленої генерації;

проблеми з гарантійним обслуговуванням;

затягування строків запуску.

Порада: під час вибору СЕС важливо оцінювати не лише вартість обладнання, а й репутацію виробника, сервісну підтримку, гарантійні умови та наявність комплектуючих в Україні.

Орієнтація лише на поточні рахунки за електроенергію

Ще одна поширена помилка — проєктування СЕС виключно під сьогоднішні потреби бізнесу без врахування планів розвитку.

Якщо підприємство планує розширення виробництва, відкриття нових ліній чи автоматизацію частини процесів, структура споживання може суттєво змінитися вже за кілька років. У такому випадку станція, яка сьогодні виглядає оптимальною, може виявитися недостатньою уже найближчим часом.

Порада: під час розробки проєкту важливо враховувати як поточне, так і перспективне енергоспоживання підприємства, щоб уникнути дорогого дооснащення.

Відкладати встановлення СЕС до накопичення всієї суми

Бізнеси, котрі вирішили встановити СЕС, часто відкладають це рішення до тих пір, поки їм не вдасться зібрати усю суму, необхідну для реалізації проєкту.

Порада: сьогодні на ринку доступні банківські кредити, грантові програми та ЕСКО-механізми, які дозволяють реалізувати проєкт без накопичення всієї суми власними коштами.

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