Прирівняння лізингу до роялті може вдарити по всій авіагалузі Сьогодні 07:50 — Світ

Прирівняння лізингу до роялті може вдарити по всій авіагалузі

Українські авіакомпанії, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, орендують у іноземних лізингодавців 86% літаків та гелікоптерів.

Ці дані є важливими на тлі кримінальних проваджень Бюро економічної безпеки, у яких лізингові платежі за повітряні судна правоохоронці трактують як роялті. Новий підхід до трактування операцій з лізингу ставить під загрозу функціонування майже всієї галузі цивільної авіації.

За даними Державного реєстру цивільних повітряних суден України, приватні українські авіаперевізники здійснюють польоти переважно на орендованих повітряних суднах.

Станом на 29 липня 2026 року 27 приватних авіакомпаній експлуатують 152 повітряні судна. Із них 131, або 86%, перебуває в оренді, тоді як лише 21 літак та гелікоптер (14%) належать самим авіакомпаніям.

Найбільший орендований парк серед пасажирських авіакомпаній має «Роза Вітрів», яка експлуатує 16 орендованих літаків. Повітряні судна належать дев’яти різним міжнародним лізингодавцям, зареєстрованим у Бразилії, Ірландії, Литві, ОАЕ, Кіпрі та Португалії.

На другому місці за кількістю орендованих повітряних суден авіакомпанія «Українські вертольоти». Перевізник використовує 14 вертольотів типів Мі-8/17, усі вони перебувають в оренді у чотирьох іноземних компаній.

Третю позицію посідає Skyline Express із 13 орендованими літаками Boeing різних модифікацій. Основними власниками повітряних суден є лізингові компанії з Ірландії, Бермудських островів та Туреччини.

Повністю на орендованому флоті працюють також низка вантажних перевізників та вертолітних операторів. Зокрема, H3Operations експлуатує десять орендованих вертольотів, «Авіакомпанія Константа» — десять літаків Ан-26, Ан-74 та Boeing 737, «Кавок Ейр» — дев’ять літаків Ан-12, «Вулкан Ейр» — вісім Ан-26, а авіакомпанія «Урга» — п’ять літаків SAAB 340B.

Крім того, орендовані літаки використовують SkyUp, МАУ, Supernova Airlines, «Українські Крила», «Янеір ЛТД», Air Ocean Airlines та інші українські перевізники.

Загалом власниками літаків і гелікоптерів українських авіаперевізників є компанії, зареєстровані в ОАЕ, Ірландії, Великій Британії, США, Бразилії, Швейцарії, Туреччині, Сінгапурі, на Бермудських островах, Кіпрі, у ПАР, Молдові, Румунії, Литві, Естонії, Шотландії, а також у низці інших держав.

Варто зауважити, що в цілому авіаційний парк в Україні налічує 630 повітряних суден. Сюди входять повітряні судна, які використовуються в сільському господарстві, навчальні літаки та вертольоти тощо. Із них 158, або 25%, перебувають в офіційній оренді, коли власник і експлуатант є різними юридичними особами. При цьому 100% лізингодавців є іноземними компаніями.

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