рф зіткнулася з дефіцитом кораблів для експорту одного з сировинних товарів Сьогодні 04:53 — Світ

Через українські атаки у Чорному морі різко скоротилася кількість доступних суден для експорту вугілля.

Про це пише The Moscow Times.

Станом на 26 липня таких суден було на 21% менше, ніж місяцем раніше, і на 28% менше, ніж рік тому, а загалом продовжували перевозити вантажі 97 балкерів.

«До цього страхові компанії відмовилися оформлювати страховки для суден, що входять до Азово-Чорноморського басейну», — йдеться в публікації. — «В результаті середньо- і великотоннажні балкери можуть піти в інші акваторії, а малотоннажні судна, нездатні перейти в інші води, вже були відправлені в холодний відстій до нормалізації ситуації».

На цьому тлі російські експортери протягом останнього тижня не уклали жодної угоди з продажу вугілля у Чорному морі.

Водночас сталося скорочення доступного тоннажу для перевезення палива у Японському морі. При цьому з урахуванням зростання попиту на російське вугілля в Південній Кореї це призвело до подорожчання перевезення судами Panamax (80 тис. тонн) з порту Східний на 5−10% за тиждень залежно від маршруту.

Так, доставка до західної та східної Індії подорожчала до $21,8−23,8 за тонну, до північного Китаю — до $12,5 за тонну, до Південної Кореї — до $11,5 за тонну.

Ставки на судна Handsize (40 тис. тонн) до північного Китаю та Південної Кореї збільшилися на 6−7%, до $13,3 та $12,3 за тонну відповідно.

Нестача флоту не призведе до загального дефіциту вугілля в Азії, але здатна погіршити економіку російського експорту та викликати локальні затримки, попередив молодший директор з корпоративних рейтингів агентства Експерт РА Олег Ємельченков.

«Скорочення доступності суден може призвести до зростання цін на російське вугілля для покупців на $10−15 за тонну», — повідомив радник керуючого фондом «Індустріальний код» Максим Шапошников. — «Випереджаюче зростання вартості фрахту вдарить по рентабельності російських експортерів, крім того, можуть скоротитися обсяги експорту вугілля».

За даними Kpler, за підсумками липня росія збільшила морський експорт вугілля на 11,2% порівняно з липнем 2025 року року та на 7,9% порівняно з червнем, до 11,45 млн тонн.

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