США зроблять програму візових облігацій постійною для громадян десятків країн (сума) Сьогодні 18:00 — Світ

США зроблять програму візових облігацій постійною для громадян десятків країн (сума)

Державний департамент США зробить постійною програму візових гарантій, яка може вимагати від заявників з 50 країн, переважно з Африки, внесення гарантій на суму до 20 000 доларів США під час подання заяв на отримання віз США.

Про це пише reuters

Кого стосуватиметься

Повідомлення Федерального реєстру стосується віз B1 та B2, які видаються для ділових та туристичних поїздок.

«Консульські посадові особи можуть вимагати від заявників на неімміграційну візу, на яку поширюється дія візи, внесення застави у розмірі до 20 000 доларів США як умову видачі візи, що визначається консульськими посадовими особами», — йдеться в повідомленні.

У пілотній програмі консульські посадовці можуть вимагати застави у розмірі 5000, 10 000 або до 15 000 доларів США. Остаточне правило скасовує опцію у 5000 доларів США та підвищує максимальну заставу до 20 000 доларів США.

Остаточне правило набуває чинності 3 серпня, коли його планується опублікувати у Федеральному реєстрі.

У списку 50 країн, відкриває нову вкладку громадян, для яких застосовується ця програма, ​30 є вихідцями з ​Африки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.