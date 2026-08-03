США зроблять програму візових облігацій постійною для громадян десятків країн (сума)
Державний департамент США зробить постійною програму візових гарантій, яка може вимагати від заявників з 50 країн, переважно з Африки, внесення гарантій на суму до 20 000 доларів США під час подання заяв на отримання віз США.
Про це пише reuters.
Кого стосуватиметься
Повідомлення Федерального реєстру стосується віз B1 та B2, які видаються для ділових та туристичних поїздок.
«Консульські посадові особи можуть вимагати від заявників на неімміграційну візу, на яку поширюється дія візи, внесення застави у розмірі до 20 000 доларів США як умову видачі візи, що визначається консульськими посадовими особами», — йдеться в повідомленні.
У пілотній програмі консульські посадовці можуть вимагати застави у розмірі 5000, 10 000 або до 15 000 доларів США. Остаточне правило скасовує опцію у 5000 доларів США та підвищує максимальну заставу до 20 000 доларів США.
Остаточне правило набуває чинності 3 серпня, коли його планується опублікувати у Федеральному реєстрі.
У списку 50 країн, відкриває нову вкладку громадян, для яких застосовується ця програма, 30 є вихідцями з Африки.
Поділитися новиною
Також за темою
У Польщі зросла кількість працюючих пенсіонерів
Найкращі країни для проживання експатів у 2026 році
Грузія продовжила надання допомоги українським біженцям
Рейтинг найбезпечніших островів світу у 2026 році
В Італії закликали закрити Шенгенську зону для Іспанії — причини
Скільки міністерств мають уряди європейських країн: де найбільше (інфографіка)