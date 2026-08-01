Рейтинг найбезпечніших островів світу у 2026 році Сьогодні 21:12 — Світ

10 найбезпечніших островів світу у 2026 році, Фото: magnific

Безпека стає одним із ключових критеріїв під час вибору місця для відпочинку. Портал Travel Off Path оприлюднив рейтинг Traveler Safety Index, який враховує офіційну статистику та відгуки тисяч туристів. За його результатами найспокійнішими острівними напрямками для подорожей у 2026 році стали Аруба, Кайманові острови та Мальта.

Як формується рейтинг безпеки островів

Індекс безпеки мандрівників — це показник від 0 до 100, який оновлюється в режимі реального часу. Він враховує офіційні базові дані з відкритих джерел, а також відгуки туристів, які діляться враженнями безпосередньо після поїздки.

Такий підхід дозволяє відстежувати ситуацію значно оперативніше, ніж традиційні урядові попередження, що оновлюються рідко і не завжди встигають за реальними змінами.

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Втім, варто памʼятати: подібний рейтинг не є гарантією безпеки, а лише орієнтиром. Перед поїздкою завжди варто перевіряти актуальні рекомендації на сайтах офіційних дипломатичних представництв.

Карибський басейн лідирує за рівнем спокою

Аруба (Нідерланди) — острів із найвищим показником

Аруба очолює рейтинг із показником 98 балів. Острів розташований південніше поясу ураганів, що саме собою знижує ризики для туристів, а туристична інфраструктура тут вважається однією з найбільш розвинених у регіоні.

Насильницькі злочини щодо відвідувачів трапляються вкрай рідко, тож пізні прогулянки набережною Палм-Біч після вечері не викликають занепокоєння.

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Серед популярних активностей — Ферма метеликів (Butterfly Farm), квиток на яку діє протягом усього періоду перебування на острові, тож відвідати її можна кілька разів.

Кайманові острови та Ангілья (Велика Британія) — розкіш і тиша

Кайманові острови отримали 94 бали і функціонують радше як заможний спокійний район, ніж типовий карибський курорт: високий рівень життя місцевого населення напряму повʼязаний із низьким рівнем злочинності.

Однією з головних атракцій залишається Sting Ray City, де можна поплавати поруч зі скатами в їхньому природному середовищі.

Ангілья з показником 93 бали свідомо обмежує потік туристів — острів не приймає великі круїзні лайнери, тому дістатися сюди можна лише літаком або поромом.

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Завдяки цьому 33 громадські пляжі острова залишаються тихими, без нав’язливих продавців і великих натовпів.

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Мальта: єдиний європейський острів у топі

Мальта з результатом 91 бал стала єдиним представником Європи в першій пʼятірці рейтингу.

Столиця Валлетта нагадує музей просто неба — вузькі кам’яні вулички, старовинні фортеці та історична забудова створюють атмосферу, у якій навіть пізні вечірні прогулянки відчуваються цілком безпечними.

Щоб побачити знамениту Блакитну лагуну без натовпу, варто сісти на перший ранковий пором із Чіркевви або Мджарра — уже після 11:00 туристичний потік значно зростає.

Бонайре та Саба (Нідерланди): тиха сторона Карибів

Бонайре (90 балів) вважається однією зі світових столиць берегового дайвінгу.

Оскільки острів приваблює переважно дайверів і віндсерферів, а не масовий пляжний туризм, атмосфера тут спокійна й розмірена.

Навіть тим, хто не пірнає з аквалангом, варто спробувати снорклінг — підводний світ острова вважається одним із найбагатших у регіоні.

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Сабу (також 90 балів) називають «незайманою королевою» Карибського басейну. На відміну від сусідніх островів, тут майже немає піщаних пляжів — натомість є густі тропічні ліси, вулканічні краєвиди та невеликі мальовничі села.

Тісно згуртована місцева громада робить дрібну злочинність тут явищем практично невідомим.

Для проживання варто обирати селище Віндвардсайд — саме там зосереджені магазини, ресторани та початки популярних пішохідних маршрутів.

Острів Мен (Велика Британія): несподіваний європейський претендент

Острів Мен, територія в Ірландському морі, що належить британській короні набрав 90 балів і пропонує зовсім інший тип відпочинку — без тропічного клімату, зате з мальовничими пагорбами, низькою щільністю населення та стабільною економікою.

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Для економних мандрівок варто придбати транспортну картку Go Explore: вона дає необмежений доступ до автобусів та історичних залізниць, тож дістатися з Дугласа до віддалених місць на кшталт затоки Саунд стає значно простіше.

Монтсеррат (Велика Британія), Барбадос і Пхукет (Таїланд) замикають десятку

Монтсеррат (89 балів) — острів, поділений навпіл вулканом Суфрієр-Гіллз. Південна частина досі залишається зоною відчуження, тоді як північна сформувала тісну, гостинну громаду з дуже низьким рівнем дрібних правопорушень.

Перед поїздкою варто ознайомитися з картою закритих зон і не заходити туди без спеціального дозволу.

Барбадос (89 балів) поєднує яскраву вест-індську культуру зі стабільним і безпечним середовищем, особливо на популярному західному узбережжі, де активно працює туристична поліція.

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Серед природних атракцій виділяється Harrison’s Cave Eco-Adventure Park — комплекс вапнякових печер.

Завершує рейтинг Пхукет (89 балів) — попри репутацію Патонга з його гучним нічним життям, більшість острова залишається спокійною та безпечною, від розкішних курортів на півночі до тихих рибальських сіл на півдні, звідки організовують морські екскурсії до вапнякових островів Андаманського моря.

Плануючи поїздку на таксі, варто одразу узгоджувати вартість або скористатися застосунком Grab, який допомагає уникнути завищених «туристичних» тарифів.

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